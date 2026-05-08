ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ”

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, δυνάμει του άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, τους κάτωθι αναφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

– Γ. ΓΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ “DATAΚΑΤ”

– EGNATIA GROUP

– EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής, κατόπιν διαπραγμάτευσης, για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου.

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 401.350,00 €

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσκεκλημένοι Οικονομικοί Φορείς, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται να καταθέσουν προσφορά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: technology@ert.gr , το αργότερο έως την 08.06.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.