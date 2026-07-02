ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 11 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (63ΦΛ465Θ1Ε-28Λ)

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

α) Για το έργο της οργάνωσης και της εκτέλεσης της παραγωγής των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), της κατάρτισης οικονομικών προϋπολογισμών για τις υπό εκτέλεση παραγωγές του προπαραγωγικού σταδίου και της τελικής εκτέλεσης του παραγόμενου έργου (απευθείας ή μαγνητοσκοπημένου), καθώς και της κάλυψης εξωτερικών μεταδόσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν/μία (1) Διευθυντή Παραγωγής.

β) Για το έργο της της υλοποίησης και σκηνοθεσίας της μετάδοσης θεμάτων (play out) στους θαλάμους της ΕΡΤ ΑΕ, των τηλεοπτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), καθώς και των δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε πέντε (5) Βοηθούς Σκηνοθέτη.

γ) Για το έργο της σκηνοθεσίας των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων) της πρωινής απογευματινής ή βραδινής ζώνης, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν/μία (1) Σκηνοθέτη.

δ) Για το έργο της προπαραγωγής και της εκτέλεσης παραγωγής των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), των ένθετων των εργασιών γραφείου παραγωγής της διεύθυνσης παραγωγής, καθώς και των αναγκών κάλυψης των εξωτερικών μεταδόσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε τρεις (3) Βοηθούς Διευθυντή Παραγωγής.

ε) Για το έργο του συντονισμού του κοντρόλ με το τηλεοπτικό πλατό, καθώς και της διάταξης των καμερών στον χώρο, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν/μία (1) Βοηθό Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό – Floor Manager.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, όχι νωρίτερα από 01/08/2026 έως 31/12/2026, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 07/07/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ