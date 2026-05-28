ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΨΛ34465Θ1Ε-3ΒΔ)

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Α) Για το έργο της προβολής των προγραμμάτων της ΕΡΤ στον ιστότοπο της εταιρίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την παραγωγή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού αλλά και πολυμεσικού περιεχομένου για προβολή στα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ Α.Ε, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σ’ έναν (1) Υπεύθυνο έργου.

Β) Για το έργο της προώθησης του προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ στη διαφημιστική αγορά, άντλησης διαφημίσεων και χορηγιών και προώθησης νέων εμπορικών δραστηριοτήτων σε υπάρχοντα και νέα κανάλια πώλησης, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σ’ έναν (1) Υπεύθυνο έργου.

Η διάρκεια του κάθε έργου ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως 31/12/2026, με δικαίωμα παράτασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 3 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, στις 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

