ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΡΗ7Κ465Θ1Ε-4Μ9)

Η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας ( 1 ) σύμβασης μίσθωσης έργου της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ.Α.Ε., ως ακολούθως:

Το έργο αφορά στην εκτέλεση έως δώδεκα ( 12 ) εκτελέσεων/παραγωγών της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, εφεξής «Ο.Σ.Μ», ήτοι συναυλιών, ηχογραφήσεων, μαγνητοσκοπήσεων, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων κ.λπ., είτε ζωντανών επί σκηνής είτε ηχογραφημένων, μαγνητοσκοπήσεων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δοκιμών [πέντε (5) κατ’ ελάχιστον έως επτά (7) κατ’ ανώτατο ανά εκτέλεση/παραγωγή], αναλόγως με τις ανάγκες της Ορχήστρας και των ειδικότερων προτάσεων – οδηγιών του εκάστοτε Μαέστρου, για το διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026, με δικαίωμα παράτασης.

Η αξιολόγηση θα γίνει με τη διαδικασία ακροάσεων οι οποίες θα διεξαχθούν στις 24.08.2026.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:

Ένα (1) Κλαρινέτο (Κορυφαίος Α’) με υποχρέωση στο 1ο Κλαρινέτο και το Σαξόφωνο

Οι ανωτέρω Μουσικοί Εκτελεστές θα εκτελέσουν το έργο που θα τους ανατεθεί με δικά τους μουσικά όργανα.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την παρούσα οριζόμενη διαδικασία έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 18.08.2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ