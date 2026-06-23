ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (97Τ7465Θ1Ε-ΧΔΑ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/ης Τμήματος Γραφείου Τύπου, της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας, των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,, ως ακολούθως:

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφια/υποψήφιο, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραφείου Τύπου, περιλαμβάνονται ιδίως:

• Η σύνταξη δελτίων τύπου και η προώθησή τους στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στις διαφημιστικές εταιρίες σχετικά με το εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο πρόγραμμα και τις τροποποιήσεις του, για όλα τα Μέσα της ΕΡΤ Α.Ε.

• Η σύνταξη δελτίων τύπου και η προώθησή τους στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, που αφορούν εν γένει τη δραστηριότητα, τις δράσεις και τη λειτουργία της Εταιρείας.

• Η οργάνωση και η τήρηση αρχείου κειμένων και η συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού για αρχειοθέτηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχείου.

• Η αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η επεξεργασία των δημοσιευμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους από τις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΡΤ Α.Ε.

• Η υποχρέωση για τη συγκέντρωση και την αποστολή στο ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) στοιχείων για το πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 03.07.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα προστατέψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR) και το Ν. 4624/2019.

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