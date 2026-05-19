ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (68ΨΤ465Θ1Ε-ΚΡΦ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/ης Υποδιεύθυνσης Οργάνωσης, Αποδοχών & Παροχών, της

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφια/υποψήφιο, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Οργάνωσης, Αποδοχών & Παροχών, περιλαμβάνονται ιδίως:

Η ανάπτυξη νέων οργανωτικών προτύπων και για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και την ευθύνη για την εκκαθάριση των αποδοχών, τη διαχείριση των παροχών του προσωπικού και την παρακολούθηση των ασφαλιστικών θεμάτων.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη την Δευτέρα, 25.05.2026 και ώρα 23.59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

Η ΕΡΤ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα προστατέψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR) και το Ν. 4624/2019.

