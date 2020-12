«Αφήστε τον να σας διασκεδάσει»

Ο Robbie Williams δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Διάσημος τραγουδιστής και συνθέτης με μεγάλες επιτυχίες και άλμπουμ που έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Τώρα φορά το επίσημο σμόκιν του, πιάνει το μικρόφωνο και παίρνει θέση για να σας απογειώσει σε μια live, σουίνγκ βραδιά που έμεινε στην ιστορία. Εξήντα αξέχαστα λεπτά με ντουέτα έκπληξη, με παλιές και νέες επιτυχίες από το λαμπερό Palladium στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2013, έρχονται στο σπίτι σας ή όπου αλλού επιλέξετε μέσα από την δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ERTFLIX.

O Robbie Williams ερμηνεύει κλασσικά hits, αλλά και κομμάτια που έγραψε με τον συνεργάτη του Guy Chambers. Με τις φωνές και την παρουσία αστέρων όπως η Lily Allen, o Rufus Wainwright και η Miss Piggy των Muppets, αλλά και με μια συγκινητική ερμηνεία με τον πατέρα του, ο Williams κάνει πραγματικότητα μια κίνηση που περίμεναν τα εκατομμύρια των θαυμαστών του. Ένα δεύτερο σουίνγκ άλμπουμ μετά το «Swing when you are winning» που βγήκε στον «αέρα» το 2001.

ERTFLIX live concerts

Το ERTFLIX ετοιμάζεται να μπει με το «δεξί» στο 2021, αφήνοντας το στίγμα του και στα μουσικά live. Μετά την πρεμιέρα με τον Robbie Williams θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες, συναυλίες από τους U2, Florence and the Machine, Harry Styles, Sam Smith, Ariana Grande, Ed-Sheeran, Franz Ferdinand και άλλους διάσημους μουσικούς και τραγουδιστές.

Υπενθυμίζεται ότι το ERTFLIX είναι δωρεάν διαθέσιμο στο https://www.ertflix.gr, και με το κόκκινο κουμπί από τις smart τηλεοράσεις σας, καθώς και σε κινητά και tablets με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για iOS, Android και κινητά Huawei.

Ακόμη, είναι διαθέσιμο πλέον και για τις Samsung τηλεοράσεις της τελευταίας 5ετίας, αφού κατεβάσετε το ειδικό AppErtflix.

