To ERTFLIX εύχεται «Χρόνια Πολλά Μαμά»

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Μητέρας μαζί με όλες τις μαμάδες και έχει ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Χρόνια πολλά μαμά». Από τις 9 έως τις 18 Μαΐου 2025 μπείτε στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και απολαύστε ταινίες για το πιο αγαπημένο πρόσωπο του κόσμου.

«Όλα για τη Μητέρα μου» | All About my Mother

1999

Η Μανουέλα ζει μόνη με τον γιο της Εστεμπάν, χωρίς να του έχει μιλήσει ποτέ για τον πατέρα του. Όταν μια τραγωδία συγκλονίζει τη ζωή τους, εκείνη αποφασίζει να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, απ’ όπου είχε φύγει έγκυος πριν από δεκαοκτώ χρόνια. Η αναζήτηση την οδηγεί σε πρόσωπα και καταστάσεις που θα την αλλάξουν, καθώς αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της μητέρας, όχι μόνο για τον γιο της, αλλά και για άλλους που την έχουν ανάγκη.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Σεσίλια Ροθ, Μαρίζα Παρέδες, Πενέλοπε Κρουζ, Αντόνια Σαν Χουάν, Κανδέλα Πένια, Ελόι Ασορίν, Μίτσελ Ρούμπεν

«Μικρή Μαμά» | Petite Maman

2021

Η οκτάχρονη Νέλι, μόλις έχασε την αγαπημένη της γιαγιά και βοηθά τους γονείς της να τακτοποιήσουν τα πράγματά της. Εξερευνά το σπίτι όπου μεγάλωσε η μαμά της, Μαριόν, και το δάσος, όπου έπαιζε και είχε χτίσει ένα δεντρόσπιτο, για το οποίο έχει ακούσει τόσα πολλά. Ξαφνικά η μητέρα της φεύγει και η Νέλι αναζητά παρηγοριά στο δάσος. Εκεί, θα συναντήσει ένα κορίτσι της ηλικίας της που χτίζει ένα δεντρόσπιτο. Το όνομά της είναι Μαριόν…

Σκηνοθεσία: Σελίν Σιαμά

Πρωταγωνιστούν: Ζοσεφίν Σανζ, Γκαμπριέλ Σανζ, Νίνα Μερίς, Στέφαν Βαρουπέν, Μαργκότ Αμπασκάλ

«Η Επόμενη Αποστολή» | Proxima

2019

Η Σάρα είναι Γαλλίδα αστροναύτης, που εκπαιδεύεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην Κολωνία. Είναι η μόνη γυναίκα στο επίπονο πρόγραμμα. Ζει μόνη της με τη Στέλλα, την οκτάχρονη κόρη της. Η Σάρα αισθάνεται ενοχές που δεν μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με το παιδί της. Όταν η Σάρα επιλέγεται να ενταχθεί στο πλήρωμα μιας ετήσιας διαστημικής αποστολής που ονομάζεται Proxima, δημιουργείται χάος στη σχέση μητέρας-κόρης.

Σκηνοθεσία: Αλίς Βινοκούρ

Πρωταγωνιστούν: Εύα Γκριν, Ματ Ντίλον, Αλεξέι Φατέεφ, Λαρς Άιντινγκερ, Σάντρα Χιούλερ, Νάνσι Τέιτ

«Η Ζωή σε Δύο Πράξεις» | Stepmom

1998

Η Ίζαμπελ, μια φωτογράφος με στόχο την καριέρα, αναγκάζεται να γίνει ανεπιθύμητη μητριά των δύο παιδιών του φίλου της Λουκ, της 12χρονης Άννας και του 7χρονου Μπεν. Οι προσπάθειές της να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό τους περιπλέκονται από την Τζάκι την πρώην σύζυγο του Λουκ και φανατικά αφοσιωμένη μητέρα των παιδιών, η οποία δυσανασχετεί με την εισβολή της Ίζαμπελ. Όταν η Τζάκι ανακαλύπτει ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια, οι δύο ισχυρογνώμονες, ανεξάρτητες γυναίκες αναγκάζονται να βρουν έναν τρόπο να συνδεθούν. Συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους, οι δύο γυναίκες κατανοούν ότι η αγάπη τους για τα παιδιά είναι κάτι περισσότερο από κοινό έδαφος. Τελικά ανακαλύπτουν πώς να αποδεχτούν η μία την άλλη, προκειμένου να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο, όσο έχουν την ευκαιρία.

Σκηνοθεσία: Κρις Κολόμπους

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Σούζαν Σάραντον, Εντ Χάρις, Τζίνα Μαλόουν, Λίαμ Άικεν, Ντάλερ Λάρσον

«Μια Ιστορία της Πόλης» | Istanbul Story

2016

Η Κάτια επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία είχε εκδιωχθεί παιδί μαζί με τη μητέρα της το 1965 με τις βίαιες απελάσεις των Ελλήνων. Σκοπός της Κάτιας είναι η διεκδίκηση του εξοχικού της μητέρας της, Δόμνας. Μέσα σ’ αυτό θα ανακαλύψει κρυμμένα γράμματα της μητέρας της αφιερωμένα σ’ έναν παράνομο έρωτα για έναν Τούρκο αξιωματικό. Ταυτόχρονα ο γάμος της δύει, ενώ η συνάντηση με τον Τούρκο δικηγόρο που αναλαμβάνει την υπόθεση της κληρονομιάς, τη φέρνουν αντιμέτωπη με τις επιθυμίες της.

Σκηνοθεσία: Φωτεινή Σισκοπούλου.

Πρωταγωνιστούν: Μυρτώ Αλικάκη, Κερέμ Τζαν, Εσίν Αλπογάν, Οσμάν Αλκάς, Ντενίζ Τουρκάλι, Σοφία Σεϊρλή, Κώστας Γαλανάκης, Ραχμάν Γκιουρέντε, Μερτ Γιαβούζτζαν, Εφέ Ουλάς Καραμπέι

«Tully: Τα Παιδιά Είναι Ευτυχία;» | Tully

2018

Η Μάρλο είναι μητέρα τριών παιδιών, ανάμεσά τους κι ένα νεογέννητο, και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην απαιτητική, εξαντλητική καθημερινότητα. Ο αδελφός της, τής κάνει δώρο μια νυχτερινή νταντά, την Τούλι, μια νεαρή γυναίκα γεμάτη ενέργεια και διορατικότητα. Αν και αρχικά διστακτική, η Μάρλο αποδέχεται τη βοήθεια και μια μοναδική σχέση αναπτύσσεται μεταξύ τους, οδηγώντας την σε μια βαθιά προσωπική αναγέννηση.

Σκηνοθεσία: Τζέισον Ράιτμαν

Πρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, Μακένζι Ντέιβις, Ρον Λίβινγκστον, Άσερ Μάιλς Φαλίκα, Μαρκ Ντούπλας, Λία Φράνκλαντ

«Γιορτή της Μητέρας» | Mother’s Day

2016

Η Σάντι, μια αγχωμένη και χωρισμένη μητέρα, μαθαίνει για τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή του πρώην συζύγου της. Η Γκάμπι και η Τζέσι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τη συντηρητική αντίδραση της μητέρας τους στις επιλογές τους, ενώ άλλοι χαρακτήρες προσπαθούν να ισορροπήσουν την οικογενειακή και προσωπική ζωή τους.

Σκηνοθεσία: Γκάρι Μάρσαλ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Τζένιφερ Άνιστον, Κέιτ Χάντσον, Τζέισον Σουντέκις, Σέι Μίτσελ, Μπριτ Ρόμπερτσον, Τίμοθι Όλιφαντ, Έκτορ Ελιζόντο

«Μαμά από το Πουθενά» | Finding Mom

2017

Όταν ένα βράδυ ο κύριος και η κυρία Πριού επιστρέφουν σπίτι, ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι κάποιος, ονόματι Πάτρικ, έχει εγκατασταθεί στο σπίτι τους και δηλώνει παιδί τους! Λέει, μάλιστα, ότι επέστρεψε στους γονείς του για να τους γνωρίσει τη σύζυγό του. Οι Πριού δεν έκαναν ποτέ παιδιά. Αν και όλα δείχνουν ότι ο Πάτρικ είναι πράγματι ο γιος τους… Είναι ο Πάτρικ μυθομανής; Μήπως οι Πριού ξεχνούν ότι έχουν παιδί;

Ή μήπως ξύπνησε το μητρικό ένστικτο της κυρίας Πριού και απέκτησε τον γιο που πάντα ήθελε;

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιέν Τιερί, Βενσάν Λομπελ

Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Κατρίν Φρο, Σεμπαστιάν Τιερί, Πασκάλ Αρμπιγιό

«Mrs Lowry & Son»

2019

Ο Λόρενς Στίβεν Λόουρι είναι Βρετανός καλλιτέχνης, γνωστός για τους πίνακές του που απεικονίζουν την εργατική ζωή στο Πεντλμπέρι, με τους χαρακτηριστικούς «ανθρώπους από σπίρτα». Η αναγνώρισή του άργησε να έρθει, αφού για χρόνια εργαζόταν ως εισπράκτορας και φρόντιζε τη μητέρα του.

Σκηνοθεσία: Άντριαν Νομπλ

Πρωταγωνιστούν: Βανέσα Ρέντγκρεϊβ, Τίμοθι Σπολ, Γουέντι Μόργκαν, Στίβεν Λορντ, Μίχαελ Κίο

«Τα Παιδιά των Άλλων» | Other People’s Children

2022

Η Ρασέλ, αγαπάει τη ζωή της, τους μαθητές της, τους φίλους της, τα μαθήματα κιθάρας, ακόμα και τον πρώην της. Δεν νιώθει την επιθυμία να γίνει μητέρα, ούτε νιώθει την έλλειψη της μητρότητας. Όταν όμως ερωτεύεται τον Άλι, έρχεται κοντά με την 4χρονη κόρη του, τη Λέιλα. Τη βάζει στο σπίτι της, τη φροντίζει και την αγαπάει σαν μητέρα… που δεν είναι. Το γεγονός αυτό αρχίζει να δημιουργεί μέσα της μια διαφορετική αίσθηση, που μπορεί να μεταφράζεται και ως ανάγκη δημιουργίας της δικής της οικογένειας… Η Ρασέλ, είναι 40 ετών. Είναι άραγε πολύ αργά;

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι

Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Ροσντί Ζεμ, Κιάρα Μαστρογιάννι, Βίκτορ Λεφέβρ, Κάλι Φερέιρα-Γκονσάλβες, Μισέλ Ζλοτόφσκι

«Μάνα» | Mother

2022

Η Ελένα, μία θεατρική σκηνοθέτης γεμάτη έμπνευση, στα 32 της χρόνια δεν μπορεί πλέον να κάνει παιδιά. Κάνοντας θεραπείες και αποτυγχάνοντας να πείσει τον σύζυγό της Λεόν, 50 ετών, να παραμείνει μαζί της στη Βουλγαρία για να συνεχίσουν την προσπάθεια για παιδί, η Ελένα αναπτύσσει ένα επιτυχημένο θεατρικό πρόγραμμα που μεταμορφώνει τη ζωή ορφανών παιδιών. Την καλούν να κάνει το ίδιο στην Κένυα, όπου ο αριθμός των ορφανών είναι τεράστιος, τη στιγμή που ο Λεόν της προτείνει να ξεκινήσουν τη διαδικασία εξωσωματικής με δωρεά ωαρίων. Η Ελένα βρίσκεται σε δίλημμα: να ακολουθήσει το όνειρό της να αποκτήσει ένα δικό της παιδί ή να βοηθήσει χιλιάδες ορφανά να αρχίσουν να ονειρεύονται. Βρίσκοντας τον δικό της δρόμο, η Ελένα θα δώσει ένα νέο νόημα στη λέξη «μητέρα».

Σκηνοθεσία: Σοφία Ζορνίτσα

Πρωταγωνιστούν: Ντάρια Σιμεόνοβα, Λεον Λουτσεφ, Ντάρια Ντιμίτροβα, Στιβ Ματίας

«Εξαφανισμένος» | Madre

2019

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την εξαφάνιση του 6χρονου γιου της Έλενα. Στην τελευταία επικοινωνία της μαζί του, ο μικρός της τηλεφώνησε για να της πει ότι είχε χαθεί σε μια παραλία στη Γαλλία και ότι δεν μπορούσε να βρει τον πατέρα του. Σήμερα, η Έλενα ζει στην ίδια παραλία, και δουλεύει σ’ ένα εστιατόριο. Έχει επιτέλους αρχίσει να αφήνει πίσω της το τραγικό αυτό συμβάν, όταν γνωρίζει έναν Γάλλο έφηβο, που της θυμίζει έντονα τον χαμένο της γιο. Οι δυο τους θα αναπτύξουν μια σχέση που θα σπείρει χάος και καχυποψίες στους γύρω τους…

Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Σορογκογιέν

Πρωταγωνιστούν: Μάρτα Νιέτο, Ζιλ Ποριέ, Άλεξ Μπρεντεμούλ, Αν Κονσινί, Φρεντερίκ Πιερό, Γκιγιάμ Αρνόλ

«Μαζί ή Τίποτα» | In the Fade

2017

Από το πουθενά, η ζωή της Κάτια καταρρέει όταν ο κουρδικής καταγωγής, σύζυγός της Νούρι, και ο μικρός τους γιος, Ρόκο, σκοτώνονται σε μια βομβιστική επίθεση. Με τη βοήθεια φίλων και συγγενών, η Κάτια καταφέρνει να αντέξει το σοκ και προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Όμως, η αναζήτηση των ενόχων και η διαλεύκανση των κινήτρων, πίσω από τη δίχως νόημα τραγωδία, περιπλέκει το πένθος της Κάτια και κρατά ανοιχτές τις πληγές της. Ο Ντανίλο, δικηγόρος και καλύτερος φίλος του Νούρι, εκπροσωπεί την Κάτια στη μετέπειτα δίκη ενάντια σε δύο υπόπτους: ένα νεαρό ζευγάρι, που κινούνταν σε νεοναζί κύκλους. Η απόφαση του δικαστηρίου φέρνει την Κάτια στα άκρα, αλλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική: Απαιτεί δικαιοσύνη.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Φατίχ Ακίν

Πρωταγωνιστούν: Νταϊάν Κρούγκερ, Ντένις Μοσκίτο, Γιοχάνες Κρις, Σάμια Σανκρίν, Νούμαν Ακά

«70 Πεντακοσάρικα» | 70 Big Ones

2018

Η Ρακέλ, πρέπει πάση θυσία, να βρει 35.000 ευρώ μέσα σε 24 ώρες, για ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, που αφορά το παιδί της. Μετά από πολλές αρνήσεις δανειοδότησης από διάφορες τράπεζες, έχει επιτέλους κατορθώσει να πείσει μια τράπεζα να της δώσει το δάνειο. Για κακή της τύχη, στο συγκεκριμένο υποκατάστημα πραγματοποιείται ένοπλη ληστεία. Τώρα η Ρακέλ, θα πρέπει να φανεί πολύ πιο έξυπνη από τους ληστές προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει τα χρήματα. Και βέβαια, όταν μια μάνα έχει να σώσει το παιδί της, ακόμα και οι πλέον τρομακτικές απειλές δεν πρόκειται να την πτοήσουν.

Σκηνοθεσία: Κόλντο Σέρα

Πρωταγωνιστούν: Έμα Σουάρεζ, Χιούγκο Σίλβα, Ναθαλί Πόθα, Ντανιέλ Πέρεθ Πράδα, Φερνάντο Αλμπίσου

«Το Διάστημα Ανάμεσά μας» | The Space Between Us

2017

Σ’ αυτήν τη διαπλανητική περιπέτεια, πρωταγωνιστής είναι ο νεαρός Γκάρντνερ, που έχει γεννηθεί στον Άρη, όπου βρέθηκε η αστροναύτης μητέρα, συμμετέχοντας σ’ ένα πρόγραμμα εποικισμού του Κόκκινου Πλανήτη. Τώρα, 16 χρόνια μετά τον θάνατό της, έχοντας γνωρίσει 14 μόνο ανθρώπους και μην έχοντας συναντήσει ποτέ τον πατέρα του, ο Γκάρντνερ ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Γη. Λαχταρά να γνωρίσει τα θαύματα ενός πλανήτη, για τον οποίο έχει διαβάσει τόσα, αγνοώντας ότι τα όργανά του δεν αντιδρούν καλά στη γήινη ατμόσφαιρα. Και ακολουθεί τη συνομήλική του Τάλσα, αποφασισμένος να συναντήσει τον πατέρα του και να ανακαλύψει τη θέση του στο σύμπαν.

Σκηνοθεσία: Πίτερ Τσέλσομ

Πρωταγωνιστούν: Έισα Μπάτερφιλντ, Μπριτ Ρόμπερτσον, Κάρλα Γκουτζίνο, Γκάρι Όλντμαν, Τζάνετ Μοντγκόμερι, Μπ. Ντ. Γουόνγκ

«Χουλιέτα» | Julieta

2016

Η Χουλιέτα ζει με την Αντία, την κόρη της. Και οι δύο υποφέρουν σιωπηλά για την απώλεια του άνδρα της Χουλιέτα και πατέρα της Αντία. Όμως, συχνά η θλίψη δεν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά – τους απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Όταν η Αντία κλείσει τα 18, θα εγκαταλείψει τη μητέρα της χωρίς καμία εξήγηση και η Χουλιέτα, έκπληκτη και συντετριμμένη, θα ξεκινήσει να την αναζητεί με κάθε δυνατό τρόπο. Το μόνο που θα ανακαλύψει είναι το πόσο λίγο γνωρίζει την ίδια της την κόρη.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Έμμα Σουάρεθ, Αδριάνα Ουγάρτε, Ντανιέλ Γκράο, Ρόσι Ντε Πάλμα, Ντάριο Γκραντινέτι, Ίνμα Κουέστα, Μισέλ Τζένερ, Πρισίλα Ντελγάδο, Μπλάνκα Πάρες

«Together Together»

2021

Όταν η νεαρή μοναχική Άννα προσλαμβάνεται ως παρένθετη μητέρα κύησης για τον Ματ, έναν ανύπαντρο άνδρα γύρω στα 40 που θέλει ένα παιδί, οι δύο άγνωστοι συνειδητοποιούν ότι αυτή η απροσδόκητη σχέση θα αμφισβητήσει γρήγορα τις αντιλήψεις τους για τη σύνδεση, τα όρια και τις ιδιαιτερότητες της αγάπης.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Νικόλ Μπέκγουιθ

Πρωταγωνιστούν: Πάτι Χάρισον, Εντ Χελμς, Χούλιο Τόρες, Ρόζαλιντ Τσάο, Άννα Κόνκλε, Τιγκ Νοτάρο

«Παράλληλες Μητέρες» | Madres Paralelas

2021

*Από 11/05

Η Τζάνις και η Άνα, δύο ανύπαντρες γυναίκες που γνωρίζονται τυχαία λίγο πριν γεννήσουν, αναπτύσσουν έναν δεσμό που δεν μένει μόνο στο νοσοκομείο. Η σχέση τους εξελίσσεται μέσα από απρόσμενα γεγονότα, φέρνοντας συγκρούσεις, συγκίνηση και αποκαλύψεις. Ένα έντονα συναισθηματικό δράμα γύρω από τη μητρότητα, την αλήθεια και τη γυναικεία συντροφικότητα.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Μιλένα Σμιτ, Αϊτάνα Σάντσεζ-Χιχόν, Χουλιέτα Σεράνο, Ρόσι Ντε Πάλμα, Ισραέλ Ελεχάνδε

«Κράμερ Εναντίον Κράμερ» |Kramer vs. Kramer

1979

*Από 14/05

Ο εργασιομανής διαφημιστής Τεντ Κρέιμερ φτάνει στο σπίτι του εκστασιασμένος για την κατάκτηση ενός νέου λογαριασμού, για να του πει η σύζυγός του, Τζοάνα, ότι τον εγκαταλείπει για να «βρει τον εαυτό της». Στη φροντίδα του μένει ο 6χρονος γιος τους, ο Μπίλι, ο οποίος είναι αρκετά σίγουρος ότι ο μπαμπάς δεν ξέρει πώς να του φτιάχνει το πρωινό του ή να κάνει οποιοδήποτε από τα πράγματα που έκανε πάντα η μαμά του γι’ αυτόν. Αλλά μόλις ο Τεντ έχει επαναφέρει τη ζωή του σε ισορροπία, γνωρίζει πραγματικά τον γιο του και αρχίζει να αισθάνεται ικανοποιημένος ως γονιός, η Τζοάνα εμφανίζεται απαιτώντας την κηδεμονία του Μπίλι, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια άγρια δικαστική διαμάχη.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Μπέντον

Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Μέριλ Στριπ, Τζάστιν Χένρι, Τζόμπεθ Γουίλιαμς, Τζέιν Αλεξάντερ

«Family»

2019

*Από 15/05

Η Κέιτ Στόουν είναι επικεντρωμένη στην καριέρα της και απολαμβάνει τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο. Η θρασύτατη συμπεριφορά της κρατάει τις σχέσεις σε απόσταση, καθιστώντας την από μόνη της απόβλητη. Όταν ο αποξενωμένος αδελφός της τηλεφωνεί και της ζητά να προσέχει την ανιψιά της Μάντι, η Κέιτ δέχεται απρόθυμα να βοηθήσει. Όμως η νυχτερινή φύλαξη μετατρέπεται απροσδόκητα σε εβδομαδιαία και η ζωή της Κέιτ περιέρχεται στο χάος. Καθώς η Μάντι αποκαλύπτει ιστορίες για εκφοβισμό και για το ότι ήθελε να το σκάσει και να γίνει Juggalo, οι δυο τους δημιουργούν έναν μοναδικό δεσμό.

Σκηνοθεσία: Λάουρα Στάινελ

Πρωταγωνιστούν: Τέιλορ Σίλινγκ, Μπριν Βέιλ, Φαμπρίτζιο Γκύντο , Κέιτ ΜακΚίνον, Άλισον Τόλμαν, Μπλερ Μπίκεν