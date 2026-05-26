Με μεγάλη επιτυχία, σε μία λαμπερή τελετή, απονεμήθηκαν τα 15α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης, χθες Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη», όπου αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 2025-2026.

Ξεχωριστή βαρύτητα στη βραδιά έδωσε η δυναμική παρουσία της ΕΡΤ που επιβεβαίωσε τον θεσμικό της ρόλο στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με έμφαση στην περιφέρεια. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος απένειμε το βραβείο της χρονιάς για τα ΔΗΠΕΘΕ, στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

Η συγκεκριμένη θεατρική σκηνή αναδείχθηκε νικήτρια ανάμεσα σε 22 συνολικά συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, και επιλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας κοινού και κριτικής επιτροπής.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στην ομιλία του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι

«η ΕΡΤ μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαρκή επένδυσή της στον πολιτισμό και ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική δημιουργία της ελληνικής περιφέρειας». Πρόσθεσε πως στόχος της ΕΡΤ είναι το βραβείο να αποτελέσει σταθερή αναγνώριση των περιφερειακών θεατρικών σκηνών και του ουσιαστικού τους ρόλου και λόγου στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Επιπλέον, η διοίκηση της ΕΡΤ τίμησε με τρεις διακρίσεις τους ανθρώπους που σφράγισαν την πορεία του Θεσσαλικού Θεάτρου:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαβασιλείου, βράβευσε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου, Ορέστη Τάτση, για τα 50 χρόνια προσφοράς του θεσμού.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, Άρης Παναγιωτίδης, τίμησε τον σπουδαίο σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνο που, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Θεσσαλίας, ταύτισε το όνομά του με το ανέβασμα των παραστάσεών του στην Επίδαυρο.

Ο Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ3, Χάρης Αρβανιτίδης, απένειμε τιμητικό βραβείο στην ηθοποιό και πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, Ηρώ Μουκίου.

Η ΕΡΤ παραμένει προσηλωμένη, με συνέχεια και συνέπεια, στη διαχρονική στήριξη του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής και δίνει βήμα σε ταλαντούχους δημιουργούς.

