«365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου



Η Δήλος και η Ρήνεια είναι δύο μικρά νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται δίπλα στη Μύκονο. Στην αρχαιότητα, τα δυο αυτά νησιά ήταν διάσημα σε όλο τον κόσμο, αρκετά πιο διάσημα απ’ όσο είναι η Μύκονος σήμερα.

Χιλιάδες ήταν οι κάτοικοί τους και τεράστιος ο πλούτος τους, αλλά σήμερα τα δύο νησιά είναι ακατοίκητα. Εκτός από τους λίγους ανθρώπους που η Δήλος και η Ρήνεια είναι για πάντα ο τόπος τους.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 23:00 στο ΕΡΤnews, η εκπομπή «365 Στιγμές» και η Σοφία Παπαϊωάννου επισκέπτονται τη Δήλο και τη Ρήνεια, παρουσιάζουν τη μοναδική ιστορία τους και συνομιλούν με τους λιγοστούς σήμερα κατοίκους τους.

Επίσης, συναντούν τους ανθρώπους που μεγάλωσαν και έζησαν στη Δήλο και στη Ρήνεια, οι οποίοι εξιστορούν συγκινητικές ιστορίες από μια άλλη εποχή και μια ζωή που έχει πια χαθεί εντελώς.

Παρουσίαση: Σοφία Παπαϊωάννου

Αρχισυνταξία: Σταύρος Βλάχος – Μάγια Φιλιπποπούλου