«Celebration Ι» 

Στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Θόδωρο Αντωνίου με τον γενικό τίτλο «Celebration», η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ παρουσιάζουν μια ξεχωριστή συναυλία στο Ωδείο Αθηνών (Αμφιθέατρο Ι. Δεσποτόπουλος), την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, στις 20:30.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα του Θόδωρου Αντωνίου, τα οποία διευθύνουν οι τρεις παλαιοί μαθητές του: Μιχάλης Οικονόμου, Ιάκωβος Κονιτόπουλος και Ανδρέας Τσελίκας.

Πρόγραμμα συναυλίας

«Κομμός Β» – Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

«11 Αφηγήσεις» – Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου (μεσόφωνος) – Διεύθυνση: Ιάκωβος Κονιτόπουλος

«Συμφωνία αρ. 1» – Διεύθυνση: Ανδρέας Τσελίκας

Μοιρολόι «Αχ! Πού πας ασήμι» από το έργο «Moirologhia» για χορωδία και ορχήστρα – Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Συντελεστές συναυλίας

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ

Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου, μεσόφωνος

Διδασκαλία Χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου, Ιάκωβος Κονιτόπουλος και Ανδρέας Τσελίκας

Κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2025–26, τρεις σημαντικοί φορείς της ελληνικής μουσικής ζωής, το Ωδείο Αθηνών, το Ωδείο Φίλιππος Νάκας και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Θόδωρου Αντωνίου (1935–2018).

Με τον γενικό τίτλο «Celebration», το αφιέρωμα αναδεικνύει το πολύπλευρο έργο και την ανεξίτηλη παρουσία μιας από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Διακεκριμένη 15€ | Γενική Είσοδος 10€ | Μειωμένο Εισιτήριο 6€

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ



Χορωδία της ΕΡΤ