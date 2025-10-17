Δυναμική παρουσία της ΕΡΤ στη Σύνοδο της EBU Mediterranean Leadership και στο κορυφαίο συνέδριο για τη Μεσόγειο MED – Mediterranean Dialogues

Το διεθνές αποτύπωμα και την εξωστρέφεια της ΕΡΤ υπογράμμισε η παρουσία της δημόσιας τηλεόρασης στη Νάπολη της Ιταλίας, όπου συμμετείχε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στη Σύνοδο της EBU Mediterranean Leadership, καθώς και στο κορυφαίο συνέδριο για τη Μεσόγειο MED – Mediterranean Dialogues, που διοργανώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας και το Ιταλικό Ινστιτούτο Διεθνών Πολιτικών Μελετών.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στον χαιρετισμό του στη Σύνοδο της EBU, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας προκειμένου οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κοινού. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δύο τομείς που η ΕΡΤ φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει: την τεχνητή νοημοσύνη και τις συμπαραγωγές.

«Στην ΕΡΤ πιστεύουμε ότι μέσω της συνεργασίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των οργανισμών μας από πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που μας προσφέρει» δήλωσε.

Αναφορικά με τις συμπαραγωγές, παρατήρησε ότι διαμορφώνεται μια νέα τάση που η γλώσσα δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο στην παγκόσμια τηλεοπτική παραγωγή. «Ως εκ τούτου», τόνισε «υπάρχει μια ευκαιρία να προχωρήσουμε σε περιφερειακές συμπαραγωγές, ώστε να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών και της περιοχής μας».

Η ΕΡΤ έδωσε δυναμικό παρών και στο συνέδριο MED – Mediterranean Dialogues, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο να συντονίζει τη συζήτηση με θέμα «The geopolitics of cloud computing: Sovereignty and digital infrastructure in the Mediterranean».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ μίλησε για την ανεξαρτησία των ψηφιακών υποδομών, εστιάζοντας στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο όπου συνδέονται η τεχνολογία και ο πολιτισμός, με την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Η ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση σε αξιόπιστη επιμόρφωση, ενημέρωση και ψυχαγωγία –μέσω πλατφορμών όπως το ERTNEWS, το ERTFLIX και το Αρχείο της ΕΡΤ– ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού και την πολιτιστική συνέχεια» επισήμανε ο Γιάννης Παπαδόπουλος και υπογράμμισε ότι «οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συνεχίζουν να εξελίσσονται, υπηρετώντας τη Δημοκρατία, την καινοτομία και το δημόσιο συμφέρον».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Antonio Villafranca, Vice-President for Research, ISPI, ο Olivier Bringer, Head of Unit for International Affairs and Policy Outreach, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, European Commission, ο Roberto Mazzilli, Chief Information Officer, TIM, ο Faisal Alotaibi, Director of the Consultation Department, Saudi Data & AI Authority, η Merissa Khurma, Founder & Chief Executive Officer, AMENA Strategies, Non-resident fellow, The Baker Institute και ο Yacine Djemaiel, Chief Executive Officer, Tunisian National Agency for CyberSecurity.

Στόχος του συνεδρίου MED – Mediterranean Dialogues είναι η διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας για τη Μεσόγειο, προσκαλώντας ηγέτες από κυβερνήσεις και εκπροσώπους εταιρειών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο.