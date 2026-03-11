Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision. Δείτε το βιντεοκλίπ εδώ: https://youtu.be/NGwNTd_DA9s?si=UgkdW7AZSEFlxj6D

Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.

Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.

Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Σε αυτούς που πίστεψαν σε εμάς όταν δεν υπήρχε τίποτα.

Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, καθώς στα παιδιά που προσπαθούν να τους το ανταποδώσουν.

Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Το «Ferto» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Συντελεστές

Artist: Akylas

Title: Ferto

Written by: Orfeas Nonis, Akylas

Music: Akylas, papatanice, TEO.x3

Music Production: TEO.x3, papatanice, Orfeas Nonis, Akylas

Mix: TEO.x3, Kyriakos Asteriou

Master: Kyriakos Asteriou

Executive Producer: Nektarios Kokkinos, Akylas, TEO.x3

Directed & Edited by Jim Georgantis

Vfx by San Tierrez

Art Director: Chris Tsiampakaris

Prop Master: Dimitris Pafilis

Stylist: Philippe G. Missas

HMUA: Marianna York

Image Maker: Mitch T

Artist’s PA: Matziaris Nikitas

Assistant Director: Danny Ntarlas

1st Electrician: Evan Stefanou

2st Electrician: George Lampropoulos

Grip: Thanos Tryfonidis

Photographer: Nikos Stolis

Set Coordinator: Didi Afroditi

Image Production: Evelina Evangelia Stoltidou

Studio: DK rental

Special thanks: Boothify.360