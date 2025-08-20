Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
Νέα προσθήκη στο δημοσιογραφικό δυναμικό
Θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.
Αναλυτικά Trailer Share
Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της.
Η δημοσιογράφος με τη δυναμική παρουσία ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες, θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.
Επιπλέον, ως απεσταλμένη θα καλύπτει γεγονότα βαρύνουσας σημασίας.
Η προσθήκη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS, ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και την ξεχωριστή του ταυτότητα.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Λετονία – Ελλάδα | Τουρνουά Aegean Acropolis 2025
Τετάρτη 20/08 | 20:00
Diamond League 2025
Τετάρτη 20 /08 | 21:00
Βόλεϊ | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2025
22 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής | Ρίο 2025
22-24 Αυγούστου