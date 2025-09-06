Η ΕΡΤ της νέας εποχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΕΡΤ της νέας εποχής παρουσιάστηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε μια ολιστική προσέγγιση που αποτυπώνει την εξέλιξή της σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό με τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Το περίπτερο της ΕΡΤ στην 89η ΔΕΘ

Οι επισκέπτες του εντυπωσιακού περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις ριζικές αλλαγές, που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ΕΡΤ με επίκεντρο το τρίπτυχο «ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση». Μέσω σύγχρονων διαδραστικών εφαρμογών οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στις προηγμένες πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ΕΡΤεcho, είδαν ζωντανές εκπομπές από το στούντιο που είχε διαμορφωθεί εντός του περιπτέρου, ενώ παρακολούθησαν περιεχόμενο από το νέο πρόγραμμα του ΕΡΤnews, αλλά και των σειρών μυθοπλασίας, όπως και των ψυχαγωγικών εκπομπών της ΕΡΤ.

Το περίπτερο επισκέφθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Παπαβασιλείου για τη δημόσια τηλεόραση της νέας εποχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα γίνονται στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια και πληροφορήθηκε για την τεχνολογική αναβάθμιση του ERTFLIX, αλλά και για την αναμόρφωση του ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού ΕΡΤnews.

Λίγη ώρα αργότερα, προβλήθηκε, προκαλώντας μάλιστα αίσθηση, αλλά και θετικά σχόλια, η avant première του πρώτου επεισοδίου της ξεχωριστής σειράς της ΕΡΤ «Το παιδί», που θα κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 21:45.

Στα ουσιαστικά βήματα αναβάθμισης της εταιρείας, με πυξίδα τις σύγχρονες ανάγκες των θεατών και των ακροατών, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάζουμε την ΕΡΤ της νέας εποχής» δήλωσε και πρόσθεσε «τεχνολογικά πρωτοπόροι, όπως επιβάλλει ο ρόλος μας, με σχεδόν έτοιμη πια την ανανεωμένη πλατφόρμα του ERTFLIX, που αποτελεί την τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να αναδείξει το περιεχόμενο το οποίο έχουμε εξασφαλίσει. Με μια ουσιαστικά νέα πλατφόρμα ERTεcho, όπου συγκεντρώνεται με τρόπο εύχρηστο και εύληπτο όλο το άφθονο υλικό των ραδιοφώνων μας».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ΕΡΤnews που όπως είπε η ανανέωση του με νέο λογότυπο αλλά και 24ωρο αποκλειστικό πρόγραμμα συμπίπτει με την έναρξη της νέας φετινής σεζόν. Υπογράμμισε, επίσης, ότι σε λίγες ημέρες «θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της ΕΡΤ1, της ΕΡΤ2 και της ΕΡΤ3, αλλά και εκπλήξεις που σύντομα θα γίνουν γνωστές».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κώστας Παπαβασιλείου ανέφερε ότι η ΕΡΤ βρίσκεται σε μια νέα εποχή, τεχνολογικά αναβαθμισμένη, με νέο ποιοτικό περιεχόμενο το οποίο σε λίγες ημέρες θα είναι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. «Κύρια υποχρέωση μας παραμένει ο σεβασμός στον Έλληνα πολίτη που μας χρηματοδοτεί. Αυτό είναι και το καθημερινό μέλημά μας» τόνισε ο κ. Παπαβασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΡΤnews, που πριν από λίγες ημέρες έβγαλε στον «αέρα» τη νέα οπτική του ταυτότητα και το πρόγραμμά του, συνεχίζει τη δυναμική του πορεία με τη σφραγίδα εγκυρότητας της ΕΡΤ. Νέα πρόσωπα και εκπομπές ενισχύουν περαιτέρω τη στελέχωση του μοναδικού ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας, που αυξάνει διαρκώς την επιρροή του απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό.

Πολύπλευρη ενημέρωση και διαρκή ροή ειδήσεων παρέχουν, επίσης, το Πρώτο Πρόγραμμα, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αλλά και το ενημερωτικό site, ertnews.gr

Σε πορεία εξωστρέφειας βρίσκονται τα τηλεοπτικά κανάλια της ΕΡΤ. Οι σειρές μυθοπλασίας της δημόσιας τηλεόρασης έχουν κάνει αίσθηση στο ελληνικό κοινό και έχουν αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Και τη νέα τηλεοπτική σεζόν η ΕΡΤ συμμετέχει σε διεθνείς συμπαραγωγές «Η μεγάλη χίμαιρα», αλλά και σειρές «Το παιδί», «Καλά θα πάει και αυτό», «Ηλέκτρα», «Αύριο», «Από ήλιο σε ήλιο», «Θάλασσες μας χώρισαν», «Το τελευταίο νησί», «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη», «Το δίχτυ», «Απαραίτητο φως» κ. ά που αναμένονται με μεγάλη προσμονή.

Σε πλήρη αναμόρφωση βρίσκεται και το ERTFLIX, η πιο δημοφιλής ψηφιακή ελληνική πλατφόρμα. Με περισσότερες από 18.000.000 θεάσεις κάθε μήνα και αύξηση θεάσεων 58% το τελευταίο χρόνο, μπαίνει σε μια νέα εποχή με νέες σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά. Το επόμενο διάστημα το ERTFLIX θα υποστηρίζει τη δυνατότητα ατομικών προφίλ, επιτρέποντας την καταγραφή προτιμήσεων και ιστορικού ανά προφίλ χρήστη. Θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα γονικού ελέγχου με περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, εξατομικευμένες προτάσεις ανά προφίλ χρήστη, δυνατότητα αποθήκευσης τίτλου, αλλά και δημιουργία λίστας υπενθυμίσεων κ.ά.

Σε ανάπτυξη βρίσκονται και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα προγράμματα και παραγωγούς, podcast, θεματικά web radios, ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, συναυλίες. Στρατηγική απόφαση της ΕΡΤ είναι να στηρίξει, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία της σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, μέσω των 19 περιφερειακών σταθμών.