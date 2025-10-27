Η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στην ΕΡΤ



Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ελληνικές και ξένες ιστορικές ταινίες, αντιπολεμικά δράματα που περιγράφουν τη φρίκη του πολέμου, αλλά και ντοκιμαντέρ σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, η ΕΡΤ γιορτάζει την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» και τιμά το ηρωικό Έπος του ’40. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο, να παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, καθώς και τη Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

ΕΡΤ1

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025



Στις 21:15, μεταδίδεται το ιστορικό δράμα, παραγωγής 2017, «Το τελευταίο σημείωμα» (The Last Note) σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, με τους: Ανδρέα Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μελία Κράιλινγκ, Τάσο Δήμα, Αινεία Τσαμάτη, Βασίλη Κουκαλάνι, Λουκά Κυριαζή, Λευτέρη Λαμπράκη, Κωνσταντίνα Χατζηαθανασίου, Βασίλη Σύρρο, Μανώλη Μαυράκη, Μανώλη Ψαρουδάκη, Μιχάλη Αεράκη κ.ά.



Μια από τις πιο γνωστές σελίδες της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, η εκτέλεση από τους Γερμανούς κατακτητές διακοσίων αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, ως αντίποινα για τη δράση της ελληνικής αντίστασης.

Ο Παντελής Βούλγαρης, με την Ιωάννα Καρυστιάνη να υπογράφει το σενάριο, μας μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου το διάστημα πριν από την Πρωτομαγιά του ΄44 και μας συστήνουν τους ανθρώπους πίσω από τα τραγικά γεγονότα. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, ο τριαντατετράχρονος Ναπολέων Σουκατζίδης, Κρητικός, μικρασιατικής καταγωγής, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936. Την περίοδο της φυλάκισής του στο Χαϊδάρι, εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Γερμανού Διοικητή, Καρλ Φίσερ.

«Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, είναι συνάμα ιστορία και μυθοπλασία∙ ένα κινηματογραφικό «σημείωμα» μνήμης, σεμνότητας και αναστοχασμού.

Στις 23:20, μεταδίδεται το οσκαρικό πολεμικό δράμα συμπαραγωγής ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου 2001, «Μαύρο γεράκι: Η κατάρριψη» (Black Hawk Down), με τους Τζος Χάρτνετ, Έρικ Μπάνα, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Τομ Σάιζμορ, Τομ Χάρντι, Ορλάντο Μπλουμ, Γουίλιαμ Φιχτνερ, Τζέισον Άιζακς, Τάι Μπαρέλ κ.ά.



Από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ και βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το «Μαύρο γεράκι: η κατάρριψη» είναι η ηρωική περιγραφή της στρατιωτικής αποστολής των ΗΠΑ στο Μογκαντίσου της Σομαλίας τον Οκτώβριο του 1993, που πήγε καταστροφικά λάθος. Ο στόχος ήταν να απαγάγουν δύο υπολοχαγούς ενός Σομαλού πολέμαρχου, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την καταστολή του εμφυλίου πολέμου που κατέστρεφε τη χώρα. Όταν όμως δύο φαινομενικά ανίκητα ελικόπτερα Black Hawk καταρρίφθηκαν πάνω από την πόλη, η αποστολή μετατράπηκε εντελώς σε έναν απελπισμένο αγώνα δρόμου για τη διάσωση των επιζώντων πληρωμάτων και των στρατιωτών στο έδαφος.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική εορτή

Στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» τιμά την επέτειο του ’40 και υποδέχεται τον έγκριτο δημοσιογράφο, Κώστα Παπαχλιμίντζο.



Σε ένα επετειακό επεισόδιο με γεύση Ιστορίας, ο Κώστας Παπαχλιμίντζος μπαίνει στην κουζίνα μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό και μοιράζονται στιγμές μνήμης και δημιουργίας. Μαζί ετοιμάζουν σούπα με παστό μπακαλιάρο και τούρτα κατσαρόλας – συνταγές λιτές αλλά γεμάτες νοσταλγία, που συνδέουν τις γεύσεις με τις μνήμες μίας ολόκληρης χώρας.

Για τη σχέση πάθους που έχει με το φαγητό και τις γεύσεις που του ξυπνούν οι αναμνήσεις της 28ης Οκτωβρίου, για το πώς από μικρό παιδί ήξερε ότι ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, για το πώς είναι ο ίδιος ως πατέρας και τι συμβουλές δίνει στα παιδιά του για το φαγητό, μάς μιλά ο Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Στις 21:15 παρακολουθούμε τη δραματική ταινία, παραγωγής 1970, «Μια γυναίκα στην Αντίσταση» σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου. Παίζουν: Τζένη Καρέζη, Κώστας Καζάκος, Λυκούργος Καλλέργης, Κάκια Παναγιώτου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Άλκης Γιαννακάς, Λαυρέντης Διανέλλος, Δήμος Σταρένιος, Μίμης Χρυσομάλλης, Τίμος Περλέγκας



Σε μια εξοχική βίλα κοντά στην Καστοριά, η Άννα Κωλέττη γιορτάζει τους αρραβώνες της με τον σμηναγό Δημήτρη Ζορμπά. Η κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου καταστρέφει την ευτυχία της και η οικογένεια παρασύρεται από τη δίνη των γεγονότων. Αργότερα, πιστεύοντας ότι ο αρραβωνιαστικός της σκοτώθηκε στον πόλεμο, η Άννα συνδέεται με έναν Γερμανό διοικητή Κατοχής, ώστε να αποσπά μυστικά για λογαριασμό της Αντίστασης. Ο ρόλος της όμως αποκαλύπτεται και η ίδια καταλήγει κρατούμενη στα υπόγεια της Κομαντατούρ.

Στις 23:00, η ΕΡΤ1 μεταδίδει το ιστορικό βιογραφικό δράμα, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου 2017 «Churchill» του Τζόναθαν Τεπλίτζκι, με τους Μπράιαν Κοξ, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τζον Σλάτερι, Έλα Παρνέλ, Τζέιμς Πιούρφοϊ, Αντζελα Κοστέλο.



Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 96 ώρες πριν από την εισβολή στη Νορμανδία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ παλεύει με τις σοβαρές επιφυλάξεις που έχει σχετικά με τη Μάχη της Νορμανδίας και τον διαρκώς και πιο περιθωριακό ρόλο του στη διεξαγωγή του πολέμου. Εξαντλημένος από τη μεγάλη διάρκεια του πολέμου, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ θεωρεί ότι η Απόβαση στη Νορμανδία το 1944 θα είναι καταστροφική. Σε σύγκρουση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο ταραγμένος ηγέτης λαμβάνει την αμέριστη υποστήριξη της αφοσιωμένης συζύγου του, Κλεμεντίν. Με δύναμη και εξυπνάδα, προσπαθεί να αποτρέψει τη σωματική, ψυχική και πνευματική κατάρρευσή του, ενώ τον εμπνέει να επιτύχει μεγαλεία.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Στις 21:30 μεταδίδεται το αθλητικό βιογραφικό δράμα εποχής, παραγωγής ΗΠΑ 2021, «12 Mighty Orphans» σε σκηνοθεσία Τάι Ρόμπερτς, με τους Λουκ Γουίλσον, Τζέικ Όστιν Γουόκερ, Βινέσα Σο, Μάρτιν Σιν, Γουέιν Νάιτ, Τριτ Ουίλιαμς, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Τζέικομπ Λόφλαντ, Σκοτ Χέιζ, Λάρι Πάιν



Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία των Mighty Mites, της ποδοσφαιρικής ομάδας ενός ορφανοτροφείου του Fort Worth, που, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, από το να παίζουν χωρίς παπούτσια -ή ακόμη και χωρίς ποδοσφαιρική μπάλα- έφτασαν να παίζουν για το πρωτάθλημα της πολιτείας του Τέξας.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική εορτή

Στις 10:00, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών μεταδίδεται η Δοξολογία για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

Ανήμερα της εθνικής επετείου, στις 22:45, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μεταδίδει το βιογραφικό δράμα εποχής, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Καναδά-Ουγγαρίας 2021, «Αγώνας επιβίωσης» (The Survivor / Harry Haft), σε σκηνοθεσία Μπάρι Λέβινσον, με τους Μπεν Φόστερ, Βίκι Κριπς, Μπίλι Μάγκνουσεν, Ντάνι ΝτεΒίτο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζον Λεγκουιζάμο, Νταρ Ζουζόφσκι, Πολ Μπέιτς, Μάικλ Επ.



Ο Χάρι Χαφτ είναι ένας πυγμάχος, ο οποίος τα κατάφερε στο Ολοκαύτωμα παλεύοντας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με συγκρατούμενούς του μέχρι θανάτου σε αγώνες που στήνονταν προς τέρψη των ναζιστών αξιωματικών του στρατοπέδου, οι οποίοι στοιχημάτιζαν για το αποτέλεσμα. Μετά το τέλος του πολέμου ο Χάρι, στοιχειωμένος από αναμνήσεις και ενοχές, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αγώνες υψηλού προφίλ εναντίον θρύλων της πυγμαχίας, όπως ο Ρόκι Μαρσιάνο, για να ξαναβρεί την πρώτη του αγάπη.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «Χάρι Χαφτ: Επιζών του Άουσβιτς, διεκδικητής του Ρόκι Μαρσιάνο» του Άλαν Σκοτ Χαφτ και ήταν υποψήφια για βραβείο ΕΜΜΥ.

ΕΡΤ3

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Στις 17:00, παρακολουθούμε τη δραματική ταινία, παραγωγής 1965, «Το Μπλόκο» σε σκηνοθεσία Άδωνι Κύρου με τους Κώστα Καζάκο, Γιάννη Φέρτη, Αλεξάνδρα Λαδικού, Ξένια Καλογεροπούλου, Μάνο Κατράκη κ.ά.



Κοκκινιά, 17 Αυγούστου 1944. Μια ομάδα Γερμανών κατακτητών και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, στήνουν ενέδρα και συλλαμβάνουν έναν μαυραγορίτη την ώρα που γιορτάζει τον γάμο του. Ένας δωσίλογος τον αναγκάζει να φορέσει μια μαύρη κουκούλα και να υποδείξει τους αντιστασιακούς που γνωρίζει. Ο ήρωας στο τέλος μεταστρέφεται. Καθώς περιφέρεται στην πλατεία όπου απελπισμένοι άνθρωποι, πεσμένοι στα γόνατα, περιμένουν το νεύμα του κουκουλοφόρου που θα τους υποδείξει ως αντιστασιακούς, αναγνωρίζει έναν δικό του άνθρωπο. Σε μια αναλαμπή, πετάει την κουκούλα και συντάσσεται με την άλλη πλευρά.

Η ταινία, που δέχθηκε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο απέδωσε το ιστορικό γεγονός του μπλόκου της Κοκκινιάς, κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Καννών το 1965, στην «Εβδομάδα κριτικής» και το 1966, κέρδισε τιμητική μνεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Στις 20:00 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Τάνιας Χατζηγεωργίου «Οι μνήμες πέτρωσαν μέσα της…», η οποία καταγράφει τις μνήμες καθημερινών γυναικών που έζησαν μια κατεχόμενη ζωή και επέζησαν της φρίκης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.



Το πρώτο επεισόδιο «Τι πάει να πει πόλεμος;» μάς μεταφέρει στην έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Μανάδες αποχαιρετούν τους γιους τους, νέες κοπέλες, τους αρραβωνιαστικούς ή τους άντρες τους, μικρά παιδιά, τους γονείς τους. Οι στρατιώτες φεύγουν για το μέτωπο και οι γυναίκες μένουν πίσω και βοηθούν με κάθε τρόπο. Πλέκουν φανέλες, γράφουν γράμματα για να τους στηρίξουν και οι πιο γενναίες κουβαλούν πολεμοφόδια και τραυματίες. Ο ενθουσιασμός και ο φόβος πηγαίνουν πλάι –πλάι. Όμως τι πάει να πει πόλεμος; Πώς ηχεί στα αυτιά των νεαρών κοριτσιών και τι θα σημάνει για τη ζωή τους;

Στις 22:00, παρακολουθούμε σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση το ιστορικό ντοκιμαντέρ παραγωγής Γαλλίας 2021, «Το κάστρο του τρόμου» (Hartheim: The Nazi Castle of Horror).



Το 1939, το κάστρο Χάρτχαϊμ στην Αυστρία ήταν κέντρο φροντίδας για άτομα με αναπηρίες. Αλλά από το 1939 έως το 1944, λειτούργησε ως πιλοτικό σχέδιο για την «τελική λύση». Εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη Γερμανία και την Αυστρία έφταναν στην αυλή του κάστρου. Κανένας από τους ασθενείς δεν έβγαινε ζωντανός. Τα SS χρησιμοποίησαν το Χάρτχαϊμ για να δοκιμάσουν μεθόδους μαζικής δολοφονίας. Το 1941, υπό την πίεση της Καθολικής εκκλησίας, ο Χίτλερ έβαλε τέλος στο πρόγραμμα, από φόβο μήπως χάσει τη λαϊκή υποστήριξη. Αλλά το Χάρτχαϊμ παρέμεινε τόπος μαζικής εξόντωσης. Τώρα, στο στόχαστρο βρίσκονταν αιχμάλωτοι πολέμου. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι στάλθηκαν από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν στο Χάρτχαϊμ για να θανατωθούν.

Στις 23:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει το βραβευμένο αντιπολεμικό δράμα του 1962, «Ουρανός» σε σκηνοθεσία Τάκη Κανελλόπουλου με τους Τάκη Εμμανουήλ, Φαίδωνα Γεωργίτση, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Αιμιλία Πίττα, Ελένη Ζαφειρίου κ.ά.

Σε μακεδονική επαρχία δύο ζευγάρια χωρίζουν με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Οι δύο άντρες πάνε στο μέτωπο της Αλβανίας. Πολεμούν πλάι-πλάι με τον δάσκαλο του χωριού, ο οποίος θα σκοτωθεί πρώτος. Στη συνέχεια, θα πέσουν και οι ίδιοι, το μέτωπο θα καταρρεύσει και το πένθος θα σκεπάσει τα πάντα. Ο ενθουσιασμός, η πρόσκαιρη χαρά της νίκης, η απογοήτευση της ήττας και το φοβερό, αναπάντητο «γιατί». Κι όλα, κάτω από τη φοβερή σκιά της φρίκης του πολέμου. Το αριστούργημα του Τάκη Κανελλόπουλου, που βασίστηκε σε διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τον πόλεμο του ’40, είναι για πολλούς μία από τις κορυφαίες αντιπολεμικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική εορτή

Στις 11:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, απευθείας από τη Θεσσαλονίκη.

Στις 17:00, μεταδίδεται η ελληνική ταινία του 1962, «Ψηλά τα χέρια Χίτλερ», σε σκηνοθεσία Ροβήρου Μανθούλη, με τους Θανάση Βέγγο, Βασίλη Διαμαντόπουλο, Σπύρο Καλογήρου.



Δύο φίλοι ο Ανέστης και ο Παναγής συναντιούνται μετά από χρόνια και θυμούνται όσα κωμικοτραγικά έζησαν μαζί, κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Προσπάθησαν να φύγουν στην Αίγυπτο, συνάντησαν έναν τραυματισμένο αντιστασιακό και τον έσωσαν από τους Γερμανούς. Ο ένας από τους δύο, όμως, αιχμαλωτίστηκε. Η ταινία θεωρήθηκε από τις πιο σοβαρές προσπάθειες του ελληνικού κινηματογράφου του ’60.

Στις 20:00, μεταδίδεται το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Οι μνήμες πέτρωσαν μέσα της… », με τίτλο «Κατεχόμενη ζωή».

Η απειλή παίρνει μορφή. Η Ελλάδα διαμελίζεται μεταξύ της Γερμανίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας. Είναι η μπότα του κατακτητή, η αρπαγή της σοδειάς, το ξύλο σε κάθε μορφή αντίστασης, η έλλειψη σχολείων, η εξαθλίωση, η ζητιανιά, η πείνα… Οι νέες κοπέλες κρύβονται υπό τον φόβο της ατίμωσης. Λιγότερο, η περισσότερο σκληρό, το πρόσωπο του εισβολέα, είναι κοινό .Κατέχει και καταστέλλει. Και κάθε πράξη ενάντια του, είναι αφορμή για αντίποινα. Τα αθώα παιδικά μάτια έρχονται αντιμέτωπα με τη φρίκη και το θάνατο, και ο φόβος φωλιάζει στις ψυχές και ακινητοποιεί σώμα και συναισθήματα. Μανάδες βλέπουν τους γιους τους να σκοτώνονται στο ολοκαύτωμα του Δοξάτου της Δράμας, νέες γυναίκες χάνουν τους άντρες τους. Και γίνεται ο θρήνος, μοιρολόι της γυναίκας που χάνει τον άντρα της, στη μάχη της Κρήτης.

Στις 22:00, παρακολουθούμε σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση το ιστορικό ντοκιμαντέρ παραγωγής Γαλλίας 2022, «Τα άγνωστα στρατόπεδα συγκέντρωσης». Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ερευνητές συνεχίζουν να ανακαλύπτουν κρυφές πτυχές αυτής της περιόδου της ιστορίας μας. Ενώ το 1945 υπήρχαν λίγο περισσότερα από 2.000 ναζιστικά στρατόπεδα, όλων των κατηγοριών, σήμερα καταγράφονται περισσότερα από 44.000. Χάρη στο έργο αυτών των ερευνητών και στις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, θα σας αφηγηθούμε αυτές τις ξεχασμένες ιστορίες, τα χαμένα στρατόπεδα του Γ' Ράιχ.

Στις 23:00, μεταδίδεται σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ παραγωγής Γαλλίας 2022, «Μουσική κάτω από τη σβάστικα» (Music Under The Swastika – The Maestro and the Cellist of Auschwitz)



Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις κατάφερε να επιβιώσει ως τσελίστρια στο Άουσβιτς, ενώ ο διάσημος μαέστρος Βίλχελμ Φούρτβενγκλερ προσπαθεί μάταια να διατηρήσει την ακεραιότητά του και τελικά υποκύπτει σε μια συμφωνία με τον διάβολο. Με ψηφιακά αποκατεστημένο υλικό αφηγούμαστε για πρώτη φορά την ιστορία της κλασικής μουσικής στο Τρίτο Ράιχ από μια οικουμενική οπτική γωνία.

Τέλος, στις 24:00, μεταδίδεται το μουσικό ντοκιμαντέρ «Ούτε Λέμπερ – Τραγούδια για την αιωνιότητα», παραγωγής Arthaus Musik 2022. (Ute Lemper – Songs for Eternity)



Η Ούτε Λέμπερ αναβιώνει τραγούδια Εβραίων συνθετών που γράφτηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσημη Γερμανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός ανιχνεύει σε βάθος με ευαισθησία τον συναισθηματικό κόσμο των Εβραίων συνθετών κάνοντας ένα συγκινητικό μουσικό μνημόσυνο. Το έργο με τίτλο Lieder Für Die Ewigkeit (Τραγούδια για την αιωνιότητα), περιλαμβάνει τραγούδια στα γίντις και τα γερμανικά, υπογραμμίζοντας το εμπνευσμένο θάρρος των συνθετών και ποιητών που δημιούργησαν μουσική παρά τη φρίκη των γκέτο και των στρατοπέδων συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.