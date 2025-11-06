Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ σε μια εμβληματική παρουσίαση επιλεγμένων έργων του Ντμίτρι Σοστακόβιτς

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο του κορυφαίου Ρώσου συνθέτη Ντμίτρι Σοστακόβιτς, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, παρουσιάζουν μια ξεχωριστή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 20:30.

Στο πρόγραμμα της συναυλίας δεσπόζει η εμβληματική «Συμφωνία αρ. 11 σε σολ ελάσσονα» του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, «Το έτος 1905», ένα συμφωνικό μνημείο που μεταμορφώνει την ιστορική τραγωδία σε μουσική μαρτυρία. Από τη σιωπή πριν από την τραγωδία έως τον θρήνο και την κάθαρση, η μουσική του Σοστακόβιτς υψώνεται ως πράξη μνήμης και αντίστασης.

Την αριστουργηματική συμφωνία πλαισιώνουν δύο έργα βαθιάς πνευματικότητας. Η «Φαντασία» πάνω σ’ ένα θέμα του Τόμας Τάλις του Ραλφ Βον Ουίλιαμς αναβιώνει μια μελωδία του 16ου αιώνα μέσα από έναν ήχο διάφανο και πνευματικό, σαν ψίθυρο μιας προσευχής, ενώ το «Salve Regina» του Άρβο Περτ, είναι μια φωτεινή ωδή στην εσωτερική ηρεμία και στη σιωπή.

Από τη μυστική πνευματικότητα του Βον Ουίλιαμς, μέσα από τη δραματική μαρτυρία του Σοστακόβιτς, έως τη γαλήνια λύτρωση του Περτ, τα τρία έργα που θα παρουσιαστούν στη συναυλία, χαράσσουν μια πορεία από τη συλλογική μνήμη στην εσωτερική γαλήνη, υπενθυμίζοντας πως η μουσική παραμένει η πιο ειλικρινής φωνή της ανθρώπινης ψυχής.

Συντελεστές συναυλίας

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ

Χορωδία ΕΡΤ

Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Το πρόγραμμα της συναυλίας

1. Ralph Vaughan Williams: Φαντασία σε ένα θέμα του Thomas Tallis (Fantasia on a Theme by Thomas Tallis]

2. Arvo Pärt: Salve Regina

3. Dmitri Shostakovich: Συμφωνία αρ.11 σε σολ ελάσσονα «The Year 1905» Op.103

(Επέτειος 50 ετών από τον θάνατο του συνθέτη)

Ι. Palace Square (Adagio)

ΙI. Ninth of January (Allegro)

III. Eternal Memory (Adagio)

IV. Tocsin (Allegro non troppo)