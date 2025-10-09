Istorima – Μία ιστορία αλλάζει πολλές

Στο «ISTORIMA» πιστεύουμε ότι ακούγοντας ανθρώπινες ιστορίες από διαφορετικά μέρη της χώρας συνδεόμαστε με τη ζωντανή ιστορία του τόπου μας και κατανοούμε καλύτερα τον άλλο. Tο μεγάλο έργο διάσωσης προφορικών ιστοριών μεταφέρεται τώρα και στο ΕΡΤnews.

Στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «ISTORIMA», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 23:00, ταξιδεύουμε στο χωριό Παλαίκαστρο Λασιθίου στην Κρήτη, για να γνωρίσουμε την κυρία Στερεή που λέει ξόρκια και πραγματοποιεί ξεματιάσματα, εξασκώντας τις γητείες, μια παλιά πρακτική της κρητικής υπαίθρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Μια νέα κοπέλα γυρίζει τα χωριά της Κρήτης και καταγράφει της γητείες, θέλοντας να αναδείξει την λαογραφική αξία αυτής της αρχαίας λαϊκής παράδοσης, που εξασκείται μέχρι σήμερα.

Στα Ανώγεια, δυο από τις τελευταίες υφάντρες επιμένουν να υφαίνουν στους παραδοσιακούς αργαλειούς τους δίνοντας μαθήματα ζωής για την σημερινή εποχή.

Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, λειτουργεί το τελευταίο οικογενειακό χυτήριο της Ελλάδας που κατασκευάζει καμπάνες, μια παράδοση που ξεκινά τον 19ο αιώνα. Αν κλείσει κι αυτό θα χαθεί μαζί του μία τέχνη αιώνων.

Η εκπομπή κλείνει μουσικά στις γειτονιές της Σύρου, όπου νέοι μουσικοί κι ο δάσκαλος τους, κρατούν ζωντανή τη ρεμπέτικη παράδοση, που άφησε στο νησί ο Μάρκος Βαμβακάρης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδρύτρια – Υπεύθυνη Istorima: Σοφία Παπαϊωάννου

Δημιουργία εκπομπών : Σταύρος Βλάχος, Μάγια Φιλιπποπούλου