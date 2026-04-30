«Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη

Η Ρέα Βιτάλη στην εκπομπή «Κεραία», που μεταδίδεται στο EΡΤnews, την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στις 23:00, παρουσιάζει το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δομές αυτές αφορούν στην προστασία ανηλίκων που δεν διαθέτουν οικογενειακό περιβάλλον ή είναι ακατάλληλο, με αποτέλεσμα να παραμελούνται επικίνδυνα, ή έχουν κακοποιηθεί από αυτό και εν δυνάμει μπορούν να γίνουν θύματα εγκληματικών πράξεων ή χρειάζονται στήριξη για την πιστοποίηση τον εντοπισμό και θεραπεία διαταραχών της σωματικής, νοητικής, γνωστικής ή ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης.

Αφορούν, επίσης, στη βοήθεια σε ενηλίκους οικονομικά, κοινωνικά και οικογενειακά αποκλεισμένους, με προβλήματα κίνησης, διανοητικών διαταραχών ή και τα δύο μαζί.

Συνοδοιπόρος και στα δύο επεισόδια είναι ο Ιωάννης Λιβανός, νομικός και Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Ένας άνθρωπος που εργάζεται συνειδητά 6 χρόνια για την ανάπτυξη και την ουσιώδη προσφορά των δομών στους πολίτες, με ένα αξιοζήλευτο κώδικα αξιών, μακριά από αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Στο πρώτο επεισόδιο του αφιερώματος της «Κεραίας» επισκεπτόμαστε δύο δομές ενηλίκων. Τις Κατοικίες Αποϊδρυματισμού στην περιοχή της Δραπετσώνας, που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη ατόμων με σωματικές και διανοητικές διαταραχές που όμως κέρδισαν το στοίχημα, και από τα περίκλειστα και κοινωνικά αποκλεισμένα ιδρύματα, που βρέθηκαν από παιδιά, σήμερα ως ενήλικες, αναπτύχτηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να διαβιώνουν ως μέλη ενός μικρού αλλά θαυμαστού κοινωνικού συνόλου.

Εδώ θα γνωρίσουμε τη Μαργαρίτα, τον Άγγελο, τον Χρήστο, τη Μαριάννα και όλους τους άλλους ενοίκους των κατοικιών και η έκπληξη είναι μεγάλη, γιατί από τα λόγια τους, ακόμα και για τα δυσάρεστα της ζωής τους που έχουν να μας διηγηθούν, μόνο χαρά και αισιοδοξία έχουν να μεταφέρουν.

Επισκεπτόμαστε, επίσης, τη Μονάδα Μελισσίων, παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ανατολικής Αθήνας που παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένα, με περιορισμούς στην κινητικότητα και λειτουργικότητα τους, εν μέσω προγραμμάτων φυσιοθεραπειών, εγροθεραπειών και ανάλογης ψυχολογικής υποστήριξης, να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.

Εδώ θα συναντήσουμε τους περιθαλπόμενους Στέλλα Πετρίδου, Βασίλη Κορδώνη και Islam (Nahim) Naremul, ο καθένας από αυτούς μία ξεχωριστή ιστορία ζωής που και οι τρεις λένε ότι δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους μακριά από τη μονάδα που τους φιλοξενεί.

Η Ρέα Βιτάλη με τον Ιωάννη Λιβανό, πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Με τους ενοίκους και το προσωπικό των Κατοικιών Αποϊδρυματισμού στην περιοχή της Δραπετσώνας

Με την κυρία Στέλλα Πετρίδου, περιθαλπόμενη στην Μονάδα Μελισσίων, στο παράρτημα ατόμων με αναπηρία

