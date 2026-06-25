Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ΕΡΤ, Ζωή Κρονάκη, επιστρέφει στην εκπομπή «Μαμά-δες», την εκπομπή που η ίδια οραματίστηκε και ξεκίνησε, αυτή τη φορά ως παρουσιάστρια ενός επεισοδίου γεμάτου ιστορίες, εμπειρίες και ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από τη γονεϊκότητα. Μητέρα δύο παιδιών, της Κρίστας και του Γιώργου, μοιράζεται τις δικές της σκέψεις και συναντά ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν για την οικογένεια και την καθημερινότητα με τα παιδιά τους.

Πρώτη καλεσμένη της Ζωής Κρονάκη είναι η ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου Έλενα Χαραλαμπούδη, ευρύτερα γνωστή ως «5 Minute Mum». Μέσα από το χιούμορ, την ειλικρίνεια και τις καθημερινές ιστορίες που μοιράζεται με χιλιάδες γονείς, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή κοινότητα γύρω από τη μητρότητα. Ο πιο σημαντικός της ρόλος, όμως, είναι αυτός της μητέρας της 8χρονης Φαίδρας.

Στη συνέχεια, η Ζωή Κρονάκη υποδέχεται τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο. Πατέρας δύο παιδιών, μιλά για τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, τις ισορροπίες ανάμεσα στην οικογένεια και στην επαγγελματική ζωή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να είναι ουσιαστικά παρών στη ζωή των παιδιών του.

Η Ζωή Κρονάκη φιλοξενεί, επίσης, τον γυναικολόγο, Χάρη Χηνιάδη, με θέμα τα όρια και τις δυνατότητες της σύγχρονης μητρότητας και απαντά σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν πολλές γυναίκες. Ποια είναι τα δεδομένα γύρω από τη γονιμότητα σήμερα; Μέχρι ποια ηλικία μπορεί μια γυναίκα να γίνει μητέρα; Ποιος είναι ο ρόλος των εξετάσεων γονιμότητας και γιατί η ενημέρωση είναι σημαντική για όσους σκέφτονται να αποκτήσουν οικογένεια;

Συναντά ακόμη τη συγγραφέα Στέλλα Κάσδαγλη. Μητέρα δύο κοριτσιών, μιλά για τη δική της προσωπική διαδρομή, τη μάχη που έδωσε με τη νευρική ανορεξία, την οικογένεια που κατάφερε να δημιουργήσει και την απόφασή της να αφιερώσει τη ζωή της στην ενδυνάμωση και τη στήριξη γυναικών που το έχουν ανάγκη.

Τέλος, η Ζωή Κρονάκη συνομιλεί με την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δεληγεώργη, με την οποία ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την εφηβεία, μια περίοδο γεμάτη αλλαγές, προκλήσεις και ερωτήματα για γονείς και παιδιά, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.

Αρχισυνταξία – επιμέλεια εκπομπής: Δημήτρης Σαρρής

Σκηνοθεσία: Βέρα Ψαρρά

Υπεύθυνη καλεσμένων: Βίκη Αλεξανδροπούλου

Βοηθός αρχισυντάκτη – Επιμέλεια γυρισμάτων: Εύη Λεπενιώτη

Βοηθός αρχισυντάκτη – Επιμέλεια μοντάζ: Λάμπρος Σταύρου

Παραγωγή: DIGIMUM

Φωτογραφικό υλικό

Κώστας Παπαχλιμίντζος, Ζωή Κρονάκη

Με την Έλενα Χαραλαμπούδη



Με τον γυναικολόγο Χάρη Χηνιάδη

Με την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δεληγεώργη

Με τη συγγραφέα Στέλλα Κάσδαγλη