Ο πρόεδρος της ΕΡΤ εξελέγη ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την ΕΡΤ και τη διεθνή της παρουσία αποτελεί η ομόφωνη εκλογή του προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της European Broadcasting Union (EBU), του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Η εκλογή αυτή συνιστά έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και επιβεβαιώνει την ενισχυμένη θέση και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

Η European Broadcasting Union (EBU) αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.

Η συμμετοχή της ΕΡΤ στο Executive Board ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα της χώρας μας να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό ραδιοτηλεοπτικό χάρτη, να μεταφέρει τις θέσεις και τις προτεραιότητές της στα ανώτατα κέντρα λήψης αποφάσεων και να διευρύνει τις ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών.

Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στον μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών.

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ ανέδειξε επίσης τα σημαντικά βήματα προόδου που έχει πραγματοποιήσει ο Οργανισμός τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διεθνούς παρουσίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του ERTFLIX, καθώς και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ήχου ERTεcho. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση του ραδιοφώνου μέσω της ανάπτυξης του εθνικού ψηφιακού δικτύου εκπομπής DAB+, στη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε κορυφαία πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα διεθνούς εμβέλειας, όπως η Eurovision, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, καθώς και στη διατήρηση της οικονομικής αυτονομίας και της βιώσιμης λειτουργίας της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας, την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών συνεργασίας, προς όφελος των πολιτών και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ο Νόελ Κάραν, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του στο Executive Board της EBU. Ο Γιάννης διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία και στη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Σε μια εποχή κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των Μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Νέα πρόεδρος της EBU επανεξελέγη η Delphine Ernotte Cunci (CEO France Television)

Τα τρία νέα μέλη του Executive Board της EBU, Rhodri Talfan Davies (BBC), Susanne Wille (SRG SSR), Γιάννης Παπαδόπουλος (ΕΡΤ) με την πρόεδρο της EBU Delphine Ernotte Cunci (France Télévisions CEO)

Ο πρέδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος