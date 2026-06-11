Απόψε, Πέμπτη 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά στην ΕΡΤ. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 22:00 με την αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και την ΕΡΤ1, ενώ πριν από τη σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο Σίτι.

Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 20:00, με την pre game εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ» στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, όπου ο Περικλής Μακρής, ο Παναγιώτης Κουλουμπής, ο Τάκης Φύσσας και ο Ντέμης Νικολαΐδης μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα, το παρασκήνιο, τις εκτιμήσεις και την ατμόσφαιρα από τη διοργάνωση. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει η post game εκδοχή της εκπομπής με αναλυτικό σχολιασμό, τα καλύτερα στιγμιότυπα και όλα όσα ξεχώρισαν από την πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από απόψε και για τις επόμενες 38 ημέρες, έως και τις 19 Ιουλίου 2026, η ΕΡΤ θα βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Οι αναμετρήσεις, με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, θα μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω τουERTFLIX, όπου θα βλέπουμε τους αγώνες από διαφορετικά σημεία θέασης και με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία, απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ, που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης –της μεγαλύτερης στην ιστορία του θεσμού– η ΕΡΤ φέρνει τους τηλεθεατές πιο κοντά από ποτέ στη δράση, μεταφέροντας καθημερινά τον παλμό του Μουντιάλ και μέσα από τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews, τα ενημερωτικά sites της Δημόσιας Τηλεόρασης, ertnews.gr και ertsports.gr, με διαρκή ροή ειδήσεων, αναλύσεις και παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων, καθώς και μέσα από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ, του αθλητικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ που «κατεβαίνει» στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με 24ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών, ζωντανά και αποκλειστικά, στην ΕΡΤ!

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ 2026, πατήστε εδώ.