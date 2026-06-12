Ο 5ος τελικός Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού AKTOR για την Stoiximan GBL σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η ώρα της στέψης του πρωταθλητή έφτασε! Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμετρώνται στον 5ο και τελευταίο τελικό της Stoiximan GBL, σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει ζωντανά το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στις 18:00, την κορυφαία αναμέτρηση της χρονιάς από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, προσφέροντας πλήρη κάλυψη με pre game και post game εκπομπές, ανάλυση, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Η pre game εκπομπή της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, που θα μεταφέρει όλο το κλίμα από το ΣΕΦ, θα ξεκινήσει στις 17:00, ενώ μετά τη λήξη της αναμέτρησης θα ακολουθήσει η post game εκπομπή με δηλώσεις, ανάλυση και όλο το ρεπορτάζ από την απονομή του πρωταθλήματος στον μεγάλο νικητή της Stoiximan GBL.

Στο μικρόφωνο για την περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Βαγγέλης Ιωάννου, ενώ το pre game και το post game, απευθείας από στούντιο στο ΣΕΦ, παρουσιάζει ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Στο ρεπορτάζ θα βρίσκονται οι Λεωνίδας Μενεγάκης και Αποστόλης Τριανταφύλλου, ενώ τα δελτία και το ελεύθερο ρεπορτάζ επιμελείται η Κατερίνα Αναστασοπούλου.

Η τελική αναμέτρηση Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού AKTOR, όπως και οι pre game και post game εκπομπές, θα μεταδοθούν επίσης από το ERT COSMOS, καθώς και από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.