Παρουσίαση ραδιοφώνων της ΕΡΤ

Το σύνολο των ραδιοφωνικών της σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας παρουσίασε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, η ΕΡΤ σε ειδική εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη συνεχή ενίσχυση της ενημέρωσης, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας.

Παρουσία ανθρώπων του ραδιοφώνου, του πολιτισμού, του αθλητισμού και δημοσιογράφων, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ παρουσίασαν το πρόγραμμα και τις δράσεις των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα τεθεί σε λειτουργία, στα ραδιόφωνα πανελλαδικής εμβέλειας της ΕΡΤ, το νέο ψηφιακό δίκτυο ραδιοφωνίας DAB+ το οποίο θα προσφέρει στους ακροατές μια αναβαθμισμένη εμπειρία ακρόασης με σταθερό ήχο χωρίς παρεμβολές.

Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες κινήσεις αναβάθμισης των ραδιοφώνων έχουν ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari, το 72% του κοινού διαμορφώνει θετική εικόνα για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ενώ καθημερινά περίπου 2.000.000 πολίτες συντονίζονται στους σταθμούς της. Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για το ΕΡΤnews Radio 105,8, το οποίο οι ακροατές επιβραβεύουν για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του σε ποσοστό 51,4%.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση ενός ιστορικού ηχητικού ντοκουμέντου από το Αρχείο της Ραδιοφωνίας. Πρόκειται για τις ηχογραφήσεις μαθημάτων ζωγραφικής του Γιάννη Τσαρούχη (Καλοκαίρι 1981), που γίνονταν στη Βιβλιοθήκη της Χίου, έπειτα από πρωτοβουλία του τότε διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος, Μάνου Χατζιδάκι.

Το πολύτιμο υλικό παρέδωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στην πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Ερατώ Χατζησάββα, υπενθυμίζοντας ότι ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος ήταν απόφοιτος της ΑΣΚΤ. «Τώρα, σχεδόν ένα αιώνα μετά την έναρξη των δικών του σπουδών, η φωνή του Γιάννη Τσαρούχη επιστρέφει στην ίδια σχολή, για να ακουστεί ξανά σε μια αίθουσα διδασκαλίας» είπε ο πρόεδρος της ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια πράξη συμβολική και ουσιαστική: “Η ΕΡΤ γεφυρώνει τις τέχνες μέσα από τα ραδιόφωνά της”» σημείωσε. Από την πλευρά της η κυρία Χατζησάββα χαρακτήρισε το ηχητικό ντοκουμέντο: «πολύτιμο δώρο μεγάλης αξίας για τους διδάσκοντες, αλλά και τους φοιτητές της σχολής» και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για την προσφορά της.

Στην ομιλία του ο Γιάννης Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι το ραδιόφωνο υπήρξε πάντα ένα μέσο υψηλής εμπιστοσύνης: «Δεν έχασε ποτέ τη θέση του προσαρμόστηκε, εξελίχθηκε και παρέμεινε το μέσο που οι πολίτες, εμπιστεύονται περισσότερο για να ενημερωθούν, να ψυχαγωγηθούν και να συνομιλήσουν με τον κόσμο».

Ανακοίνωσε ότι τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι πανέτοιμα να περάσουν στη νέα εποχή, μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου DAB+ «που αποδεικνύει ότι η ΕΡΤ είναι πρωτοπόρος». Η πρώτη μεγάλη φάση του δικτύου θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, καλύπτοντας τις μεγάλες πόλεις και τους οδικούς άξονες με την τοποθέτηση και ενεργοποίηση 31 ραδιοφωνικών πομπών DAB+ σε όλη τη χώρα. Στην Αττική, το δίκτυο θα έχει καλυφθεί έως τον προσεχή Φεβρουάριο.

«Η μετάβαση στο DAB φέρνει μαζί της μια νέα πρόσβαση στην ποιότητα» εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος και πρόσθεσε: «Φέρνει την καθαρότητα του ήχου και του σήματος που το ραδιόφωνο πάντα άξιζε. Κυρίως ενσωματώνει όλα τα web radios της ΕΡΤ, όσα σήμερα φιλοξενούνται στο ERT εcho δίνοντάς τους πλέον ζωή και στο αυτοκίνητο, εκεί όπου για δεκαετίες χτυπούσε ο παλμός των ακροατών».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ μίλησε εκτενώς τόσο για το ERT εcho, την ψηφιακή πλατφόρμα που «είναι πανευρωπαϊκώς μία από τις μεγαλύτερες και πληρέστερες πλατφόρμες ήχου», όσο και για τους 19 περιφερειακούς σταθμούς που «αποτελούν ζωντανές κοιτίδες πολιτισμού, ενημέρωσης και τοπικής ταυτότητας», αλλά και για τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ που «δεν έχουν μόνο τις συναυλιακές αίθουσες ως φυσικό τους χώρο, έχουν και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ».

Αναφέρθηκε, τέλος, στις μετρήσεις ακροαματικότητας, επισημαίνοντας ότι αυτές περιορίζονται στην Αττική. Όπως εξήγησε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται η πραγματική, ευρεία διείσδυση των πανελλαδικών ραδιοσταθμών της ΕΡΤ. Κάτι που, όπως τόνισε, επιβεβαιώνεται από την πανελλαδική έρευνα, σύμφωνα με την οποία η απήχηση των σταθμών της ΕΡΤ είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ραδιοφώνων της ΕΡΤ μίλησε αναλυτικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαβασιλείου. Αναφέρθηκε στα στοιχεία των μετρήσεων που καταδεικνύουν ότι το ποσοστό ακροαματικότητας των σταθμών έχει αυξηθεί κατά 43% από το 2019 και ανακοίνωσε ότι η μετάβαση των ραδιοφώνων στη νέα ψηφιακή εποχή βασίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες:

Επενδυτικό πρόγραμμα τριετίας με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Αναβάθμιση της λειτουργίας των ραδιοφώνων.

Ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας ραδιοφώνων ERT εcho.

Δημιουργία νέων ψηφιακών ραδιοφώνων με μουσικό περιεχόμενο.

Ο κ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε επίσης ότι η ΕΡΤ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαδραστικότητα των ραδιοφωνικών της σταθμών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των ακροατών μέσω της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών εφαρμογών.

Συνοψίζοντας είπε ότι οι δράσεις αυτές συνιστούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιλογή, για να φέρουμε το ραδιόφωνο ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία.

Η γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, αναφέρθηκε εκτενώς στην πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, από την οποία προκύπτει η ανοδική πορεία και η υψηλή αξιοπιστία των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ένας στους δύο ακροατές (46,9%) συντονίζεται σε κάποιον σταθμό της ΕΡΤ μέσα στην εβδομάδα, ενώ ένας στους τέσσερις (25%) το κάνει σε καθημερινή βάση.

Η κυρία Κοζάκου μίλησε αναλυτικά για το νέο ψηφιακό δίκτυο ραδιοφωνίας DAB+ τονίζοντας ότι το ραδιόφωνο ακμάζει αλλάζοντας μορφές.

Στο ΕΡΤnews Radio 105,8 «έναν σταθμό με βαθιές ρίζες στην ενημέρωση που περνά σε νέα εποχή με στόχο να αποκτήσει νέα δυναμική και σύγχρονη ταυτότητα» αναφέρθηκε ο διευθυντής του, Βασίλης Αδαμόπουλος.

Ο κ. Αδαμόπουλος τόνισε ότι κεντρικός στόχος του ΕΡΤnews Radio είναι να παρέχει στους ακροατές του επτά ημέρες την εβδομάδα, ολόκληρο το 24ωρο, «καθαρή, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για όλο το φάσμα της ενημέρωσης, με νέες δυνατές υπογραφές, αλλά και νέες φωνές, που είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσουν το αύριο του ελληνικού ραδιοφώνου».

Για τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ (Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα & Kosmos) το ERT εcho, αλλά και για τις εκπλήξεις που θα «ανέβουν» στην ψηφιακή πλατφόρμα μίλησε η διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων, Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι με αφετηρία την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) θα ανέβει πιλοτικά στην πλατφόρμα η πρώτη εφαρμογή προσβασιμότητας με χρήση υπότιτλων σε επιλεγμένες σειρές podcasts. Επίσης, κάθε Δευτέρα του Δεκεμβρίου θα λανσάρεται και από ένα νέο web radio (Radio 80’s, Radio 90’s, Vintage Radio & Now Hits Radio), με μεγάλες μουσικές επιτυχίες.

Η κυρία Μυτιληναίου ανακοίνωσε ότι τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ βγαίνουν εκτός στούντιο με μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων και εκπέμπουν από δρόμους, πλατείες, και οργανισμούς, μπαίνουν σε σχολεία και πανεπιστήμια, οργανώνουν και παρουσιάζουν μουσικά αφιερώματα, διοργανώνουν ειδικές προβολές και θεματικές εκθέσεις.

«Άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση, χωρίς υπερβολές και με σεβασμό στους ακροατές». Αυτό είναι το προφίλ της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, σύμφωνα με τον διευθυντή του σταθμού Σήφη Βοτζάκη.

Το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ εκπέμπει ζωντανό πρόγραμμα 20 ωρών καθημερινά, με μεταδόσεις όλων των κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων, με σκοπό οι φίλαθλοι να ενημερώνονται για όλους του αγώνες σε όλα τα σπορ και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Η εκδήλωση άρχισε με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ και τη διασκευή του θρυλικού «Τσομπανάκου», ενώ στο τέλος της εκδήλωσης μέλη της Σύγχρονης Ορχήστρας της ΕΡΤ ερμήνευσαν έργα των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και Σαββόπουλου. Παραγωγοί του Kosmos έπαιξαν μουσική από το ειδικά διαμορφωμένο vintage βαν της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι αθλητές Μαρία Πρεβολαράκη (Παγκόσμια πρωταθλήτρια Πάλης), Παναγιώτης Καραΐσκος (Νικητής Μαραθωνίου Αθήνας), Μάκης Κολέθρας (Παγκόσμιος πρωταθλητής Πυγμαχίας), Αντώνης Παπακωνσταντίνου (Χάλκινος Ολυμπιονίκης Κωπηλασίας) και Τατιάνα Γεωργίου (Μέλος της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ).

Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.

