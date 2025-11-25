Podcast «Mic@2o» 

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία τιμάται σήμερα 25 Νοεμβρίου, είναι η ετήσια ημερομηνία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, αλλά και όλα τα είδη της βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παγκοσμίως.

Το φετινό αφιέρωμα του Mic@2o γι’ αυτήν την ημέρα θέλαμε να βασιστεί στο πώς το προσωπικό βίωμα γίνεται παγκόσμιο. Ανθρώπινες ιστορίες με θύματα γυναίκες, ιστορίες που ξεχειλίζουν από πόνο, δάκρυα, κραυγές και σιωπές όλα γεμάτα από μία ερώτηση που δεν έχει απάντηση: «γιατί»;

Η Μικαέλα Θεοφίλου έχει την τιμή να έχει καλεσμένες δύο γυναίκες που δεν ήθελαν να τις γνωρίζουν, ούτε να τις καλούν σε συνεντεύξεις. Το μόνο που ήθελαν είναι να έχουν τις κόρες τους ζωντανές και τη ζωή τους όπως πριν.

Η Δέσποινα Καλέα είναι η μαμά της Κυριακής και η Ρόζα Φωτιάδου είναι μαμά της Σόφης. Έτσι συστήνεται ο πόνος τους.

Την 1η Απριλίου του 2024 η Κυριακή Γρίβα, μόλις 28 ετών, έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Τον Μάρτιο του 2020, η Σοφία Σαββίδου, δολοφονείται μαζί με τη συνάδελφό της και πρώην σύζυγο του δράστη, Πολυξένη Μπέρδου, στον χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά, όπου εργάζονταν.

Οι δύο μητέρες μαζί με την Αλεξάνδρα Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, την Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλη, την Κατερίνα Κότη, μητέρα της Δώρας Ζαχαριά, τη Ρόζα Φωτιάδου, μητέρα της Σοφίας Σαββίδου, την Αγγελική Μπέρδου, μητέρα της Πολυξένης Μπέρδου και την Κούλα Αρμουτίδου, μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη είναι ιδρυτικά μέλη του φορέα «Γίνε Άνθρωπος». Γυναίκες που έχασαν τις κόρες τους, αλλά δεν υπέκυψαν στο τραύμα και επέλεξαν να μετατρέψουν την απώλειά τους σε ενεργή συμμετοχή για κοινωνική και θεσμική αλλαγή.

Η Δέσποινα Καλέα και η Ρόζα Φωτιάδου μιλούν στο Mic@2o για να μην ξεχάσουμε τις ιστορίες των παιδιών τους, να θυμόμαστε ότι τα θύματα της έμφυλης βίας πρέπει να ενθαρρύνονται πάντα για να βρίσκουν τη δύναμη να μιλούν καθαρά και δυνατά και η κοινωνία και η Πολιτεία να τους δίνουν τα φτερά για να πετάξουν μακριά από τον κακοποιητικό κύκλο, και ότι η γυναικοκτονία –πέρα από κάθε ιδεολογικό πρόσημο- είναι ανάγκη να γίνει νομικός όρος. Όσα διηγούνται είναι συγκλονιστικά και αποκλειστικά. Το επεισόδιο με τη μητέρα της Κυριακής θα αναρτηθεί σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 12:00, ενώ αυτό με τη μητέρα της Σόφης την ίδια μέρα στις 14:00.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

