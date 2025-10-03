Πρεμιέρα για την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

Παρακολουθήστε συναρπαστική δράση και κορυφαίες διοργανώσεις:

Ολυμπιακά αθλήματα

Greek Basket League

Κύπελλο Εθνών Αφρικής Ποδοσφαίρου

Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γερμανίας Γαλλίας

Club Tv της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ με όλες τις αναμετρήσεις τους

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες (2026) Μιλάνο-Κορτίνα, Ιταλία

Ολυμπιακοί Αγώνες (2028) Λος Άντζελες, ΗΠΑ

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο νέο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς, εκπέμπουν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Επίσης, ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο.

Ειδικότερα έρχονται τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Υδατοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το Καλλιτεχνικό Πατινάζ (Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα), το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ (2026).

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν το 2026 στην Ιταλία (Μιλάνο-Κορτίνα). Επίσης, εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες (2028) υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για την προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων.

Το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης παίζει μπάλα στα μεγάλα διεθνή σαλόνια.

Στο ποδόσφαιρο, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ εξασφάλισε το συναρπαστικό Κύπελλο Εθνών Αφρικής Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο, τα Κύπελλα Γερμανίας και Γαλλίας και το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

Επιπλέον, οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθούν από τα επίσημα κανάλια (Club Tv) της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ όλους τους αγώνες των δύο ομάδων, όπως και όλα τα τελευταία νέα και συνεντεύξεις.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει δυναμική πρεμιέρα με 17 ώρες ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων.

Με Ποδόσφαιρο Γυναικών Πρώτης Κατηγορίας Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός (Σάββατο, στις 14:00), με τα παιχνίδια της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου-ΑΕΚ (Σάββατο, στις 16:00), Πανιώνιος-Περιστέρι (Σάββατο, στις 19:30), Μαρούσι-Ολυμπιακός (Κυριακή, στις 13:00) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Κυριακή, στις 16:00), με τον αγώνα Πόλο Α1 Γυναικών Πανιώνιος-Άλιμος (Σάββατο, στις 18:15) και την αναμέτρηση Πόλο Α1 Ανδρών Εθνικός Πειραιώς-Πάτρα (Κυριακή, στις 18:15) και τον αγώνα Μπάσκετ Γυναικών Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός (Κυριακή, στις 19:45), το πρόγραμμα του νέου αθλητικού καναλιού της ΕΡΤ φέρνει στα σπίτια των τηλεθεατών όλα αυτά τα αθλήματα, με περιγραφές, ρεπορτάζ, pre game και post game μεταξύ των αγώνων.

Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, ξεχωρίζει ακόμη η εκπομπή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό «Auto Moto ΕΡΤ», στις 13:00, με τον Νίκο Κορόβηλα και τον Νίκο Παγιωτέλη και η ξένη ταινία «Ο καλύτερος», στις 21:30, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που θεωρείται το καλύτερο φιλμ για το μπέιζμπολ που γυρίστηκε ποτέ. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 εκτός από τους αγώνες μπορείτε να παρακολουθήστε τα ντοκιμαντέρ «Σερφάροντας στις θάλασσες της Αφρικής», στις 11:30 και τους «Πρωταθλητές», στις 12:30.