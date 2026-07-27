Μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό, τον έρωτα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής ζωντανεύει στη νέα μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Θάλασσες μας χώρισαν», ένα οικογενειακό δράμα εποχής, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, που θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το σενάριο υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου, τη σκηνοθεσία ο Χρήστος Δήμας, ενώ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, με τους Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδα Κακούρη, Νεφέλη Κουρή, Αθήνα Λιμπάντση, Γιάννη Κουκουράκη, Βαγγέλη Στρατηγάκο, Δήμητρα Ματσούκα, Σμαράγδα Σμυρναίου, ζωντανεύει τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες της σειράς. Το τραγούδι των τίτλων ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, σε πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Μπουσούνη.

Η ιστορία ξεκινά το 1937, στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο άδικος χαμός του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά την αναγκάζει να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να αναζητήσει μια νέα αρχή στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με έναν έρωτα που θα δοκιμάσει τους δεσμούς τους και θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους.

Από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις μεγάλες ιστορικές αναταραχές του 20ού αιώνα –από την άνοδο του Νάσερ ως τα Σεπτεμβριανά–, η σειρά αφηγείται μια καθηλωτική οικογενειακή ιστορία γεμάτη πάθη, προδοσίες, θυσίες και ανομολόγητες αλήθειες.

photo credits: Σπύρος Ρέκουνας