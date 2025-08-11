Το Δίχτυ – Β΄ Κύκλος

Η αστυνομική-κοινωνική σειρά «Το Δίχτυ» επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον δεύτερο κύκλο της.

Η σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, αποτελείται από έξι αυτοτελείς ιστορίες που εστιάζουν σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, συνεχίζοντας τη δραματουργική ένταση του πρώτου κύκλου. Τα σενάρια, για τα οποία είχε εργαστεί ο Μανούσος Μανουσάκης, υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου.

Τη σκηνοθεσία του Β’ Κύκλου αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της σειράς έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του σπουδαίου δημιουργού.

Με νέες, καταιγιστικές ιστορίες και χαρακτήρες που δοκιμάζονται στα όρια, ο Β’ Κύκλος της σειράς «Το Δίχτυ» τολμά να φέρει στο προσκήνιο τα πιο καυτά κοινωνικά ζητήματα του σήμερα.

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η επίλεκτη ομάδα αστυνομικών της Γενικής Ασφάλειας, η οποία καλείται να διαλευκάνει σημαντικές υποθέσεις. Την ομάδα απαρτίζουν οι: Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα επεισόδια της σειράς, πλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγος της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).

Σε ρόλους-έκπληξη στα αυτοτελή επεισόδια θα δούμε πλειάδα γνωστών εξαιρετικών ηθοποιών.

Τα γυρίσματα της σειράς άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από το περασμένο Πάσχα.

Ο βιομηχανικός χώρος, στα ΠΛΥΦΑ –το Πάρκο Πλεκτηρίων Υφαντηρίων Αθηνών– μεταμορφώθηκε και φέτος ώστε να στεγάζει τα γραφεία της Γενικής Ασφάλειας, ενώ γυρίσματα έγιναν σε διάφορες γειτονιές της Αττικής –από την Παιανία και την Αγία Παρασκευή έως τα Μελίσσια, τα Εξάρχεια, την Κυψέλη και σε καρνάγια στον Πειραιά.

Η παραγωγή υπόσχεται να φέρει στις οθόνες μας έναν αστυνομικό κόσμο γεμάτο αλήθειες, εντάσεις και ατμόσφαιρα, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…