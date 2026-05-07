Ραδιόφωνο

«Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία – Μορφές από τη Σμύρνη»

«Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία – Μορφές από τη Σμύρνη»
Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, 20:15

Η Χορωδία της ΕΡΤ σε μια μοναδική συναυλία στην Ακαδημία Αθηνών.

Αναλυτικά Share
Share

Η Ακαδημία Αθηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας της, και τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ συνδιοργανώνουν συναυλία με θέμα «Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία – Μορφές από τη Σμύρνη», την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 και ώρα 20.30.

Συγκεκριμένα, η Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χριστοδούλου, παρουσιάζει έργα δημιουργών που γεννήθηκαν στη Σμύρνη: οι συνθέτες Μανώλης Καλοµοίρης, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης (σε χορωδιακές μελοποιήσεις).
Παρουσιάζονται, επίσης, έργα των Felix Mendelssohn, Maurice Ravel και Μιχάλη Σουγιούλ που εντάσσονται σε ιστορικό πλαίσιο σχετικό προς τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία.

Πιάνο παίζει ο Θάνος Μαργέτης

Χορωδία της ΕΡΤ
Μουσική διεύθυνση: Νίκος Χριστοδούλου

Info

Διεξαγωγή: Ανατολική Αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28)

Πέρας προσέλευσης: 20:15

Είσοδος ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Περισσότερες πληροφορίες: 2103664733-31

«Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία – Μορφές από τη Σμύρνη»
TAGS Felix MendelssohnMaurice RavelΑκαδημία ΑθηνώνΓιάννης ΚωνσταντινίδηςΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Νέα Ελληνικά στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Ραδιοφωνικό Ένθετο: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11:55 και στις 19:55 & 60΄ Νέα Ελληνικά: Κάθε Κυριακή 16:00 – 17:00
Ο Άρης Δαβαράκης στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, στις 07:30
Rise Like a Phoenix – 70 χρόνια Eurovision
Από Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, στις 19:00
Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα
Παρασκευή 08 Μαΐου 2026 | 20:00