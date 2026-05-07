Η Ακαδημία Αθηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας της, και τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ συνδιοργανώνουν συναυλία με θέμα «Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία – Μορφές από τη Σμύρνη», την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 και ώρα 20.30.

Συγκεκριμένα, η Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χριστοδούλου, παρουσιάζει έργα δημιουργών που γεννήθηκαν στη Σμύρνη: οι συνθέτες Μανώλης Καλοµοίρης, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης (σε χορωδιακές μελοποιήσεις).

Παρουσιάζονται, επίσης, έργα των Felix Mendelssohn, Maurice Ravel και Μιχάλη Σουγιούλ που εντάσσονται σε ιστορικό πλαίσιο σχετικό προς τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία.

Πιάνο παίζει ο Θάνος Μαργέτης

Χορωδία της ΕΡΤ

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Χριστοδούλου

Διεξαγωγή: Ανατολική Αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28)

Πέρας προσέλευσης: 20:15

Είσοδος ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Περισσότερες πληροφορίες: 2103664733-31