Άγγελος Παπαδημητρίου: μνήμες, θέατρο και δημιουργία (β΄ μέρος)

Το Σάββατο 1η Αυγούστου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη» παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τον Άγγελο Παπαδημητρίου.

Ο εικαστικός, ηθοποιός και τραγουδιστής, σε μια αποκαλυπτική συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη, αναφέρεται σε σημαντικές στιγμές της δημιουργικής του πορείας, στις μεγάλες θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε, στις συναντήσεις του με σπουδαίους εικαστικούς και, κυρίως, στον δάσκαλό του Γιώργο Μαυροειδή, ο οποίος αποτέλεσε για εκείνον πραγματικό σχολείο ζωής.

Παράλληλα, μιλά για το αγαπημένο του ραδιόφωνο, καθώς και για την αγάπη του προς τους ανθρώπους των γραμμάτων, της ποίησης και της λογοτεχνίας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στη 01:00 ώρα Ελλάδας το πρωί της Κυριακής, 2 Αυγούστου.

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