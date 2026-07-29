Ραδιόφωνο

«Θερινά Σινεμά»

«Θερινά Σινεμά»
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, 13:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βόλτα στα Θερινά Σινεμά πραγματοποιεί η εκπομπή On The Road

Αναλυτικά Share
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Η μυρωδιά του γιασεμιού, ο ήχος απ’ τα τζιτζίκια, το διάλειμμα για παγωτό ή κρύα μπίρα, κι εκείνη τη στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη, οι άβολες καρέκλες, τα κουνούπια, τα μηχανάκια, η γιαγιά που καθαρίζει το μπαλκόνι κι ο διπλανός που σχολιάζει όλη την ταινία. Τα θερινά σινεμά είναι αγάπη και τελετουργία.

Στο τελευταίο on the road της χρονιάς, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας, πάμε σινεμαδάκι, με μια βόλτα στους χώρους που φιλοξενούν μια από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 31/07/2026, 13:00 ώρα Ελλάδα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)
  • Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238
  • Email: thevoiceofgreece@ert.gr
  • Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert

«Θερινά Σινεμά»
TAGS Αριάδνη-Σοφία Κούρη
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