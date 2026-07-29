«Θερινά Σινεμά»
Βόλτα στα Θερινά Σινεμά πραγματοποιεί η εκπομπή On The Road
Η μυρωδιά του γιασεμιού, ο ήχος απ’ τα τζιτζίκια, το διάλειμμα για παγωτό ή κρύα μπίρα, κι εκείνη τη στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη, οι άβολες καρέκλες, τα κουνούπια, τα μηχανάκια, η γιαγιά που καθαρίζει το μπαλκόνι κι ο διπλανός που σχολιάζει όλη την ταινία. Τα θερινά σινεμά είναι αγάπη και τελετουργία.
Στο τελευταίο on the road της χρονιάς, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας, πάμε σινεμαδάκι, με μια βόλτα στους χώρους που φιλοξενούν μια από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Μετάδοση: Παρασκευή 31/07/2026, 13:00 ώρα Ελλάδα
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