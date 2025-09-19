«Ένα θέατρο, μία πόλη»

Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συμμετέχει σε μια μοναδική συναυλία, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00, που διοργανώνεται με αφορμή τα 130 χρόνια του εμβληματικού θεάτρου.

Οι εκφραστικές φωνές της Ανδριάνας Μπάμπαλη και του Ζαχαρία Καρούνη, συνοδευόμενες από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ιωακείμ Μπαλτσαβιά, παρουσιάζουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Πειραιά: στο λιμάνι, στη θάλασσα, στην ιστορία και πάνω απ’ όλα στους ανθρώπους του.

Μια μουσική αναδρομή που ξυπνά μνήμες, αναδεικνύει βιώματα και φωτίζει τη δημιουργική ταυτότητα του Πειραιά μέσα από τον πιο ιστορικό του θεσμό.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.