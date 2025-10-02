Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Πλέσσα

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα και το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 τιμά τη μνήμη του σπουδαίου συνθέτη με ένα ζεστό, συναισθηματικό αφιέρωμα στο έργο και την προσωπικότητά του.

Οι ειδικές εκπομπές του Δεύτερου ξεκινούν από το Σάββατο, ενώ πρακτικά όλη η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον δημιουργό που -εκτός των άλλων- άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και στην Ελληνική Ραδιοφωνία, ως σολίστ, μαέστρος, αλλά και ως παραγωγός και παρουσιαστής αξέχαστων εκπομπών.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

14:00 – 15:00 «Μελωδικό Αντίδοτο» με την Πόπη Βάγγερ

Ο Μιμής Πλέσσας μας μάγεψε, μας διασκέδασε και μας “έκανε” να τραγουδάμε μέχρι και σήμερα τις υπέροχες κινηματογραφικές του δημιουργίες. Αυτό το Σάββατο, παραμονή της επετείου θανάτου του συνθέτη, η Πόπη Βάγγερ κάνει μία αναδρομή στις μεγάλες κινηματογραφικές του επιτυχίες.

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

08:00 – 10:00 «Ο Ουρανός του Μίμη Πλέσσα» με τη Λίτσα Τότσκα.

Ο Ήλιος, το Φεγγάρι, η Πούλια και ο Αυγερινός στα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα γεφυρώνουν την ανθρώπινη εμπειρία με το σύμπαν. Μιλούν για τη χαρά, τον έρωτα, τον καημό, την απώλεια και ο ουρανός γίνεται καθρέφτης των πιο μύχιων συναισθημάτων μας. Με τη δύναμη της μελωδίας του, ο Μίμης Πλέσσας μετουσίωσε στίχους σπουδαίων ποιητών και στιχουργών σε τραγούδια σύμβολα και με όχημα τις φωνές μεγάλων ερμηνευτών, μας έκανε να τραγουδήσουμε το «άπειρο» που φωλιάζει μέσα μας.

11:00 – 13:00 «Πάμε εκεί που λεν τραγούδια» με τον Κώστα Φασουλά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του Μίμη Πλεσσα, ο Κώστας Φασουλάς συναντιέται με τα τραγούδια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, και βέβαια με τη σκέψη του, τις αγωνίες τους και όλη αυτή την πολυσήμαντη διαδρομή του στο μουσικό πολιτισμό μας. Στο δίωρο αυτό αφιέρωμα ανθολογούνται στιγμές από το ξεχωριστό έργο του συνθέτη, έργο ταυτισμένο με τον λυρισμό και τη μελωδικότητα, αλλά και με αυτόν τον μοναδικό τρόπο που συνδύασε ελληνικά και ξένα μουσικά στοιχεία.

14:00 – 16:00 Η Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα μιλά στον Σιδερή Πρίντεζη.

Ο Σιδερής Πρίντεζης με καλεσμένη τη Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα, σε μία δίωρη εκπομπή, διαλέγουν τραγούδια και θυμούνται ιστορίες από όλη σχεδόν την πορεία του Μίμη Πλέσσα στο ελληνικό τραγούδι. Επιλογές από το ελαφρό, το έντεχνο, το λαϊκό ρεπερτόριο, τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και ορχηστρικά θέματα, χωρίς να λείψουν τα ραδιοφωνικά στιγμιότυπα, μια και ο Μίμης Πλέσσας επί δεκαετίες ηχογραφούσε στην ΕΡΤ – το «μεγάλο του σπίτι» όπως την αποκαλούσε – είτε με δικά του μουσικά σχήματα, είτε με τις Ορχήστρες της ΕΡΤ.

17:00 – 18:00 «Εσύ Που Δεν Μιλάς» με τον Οδυσσέα Τσάκαλο

Μια εκπομπή για τα τραγούδια του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη, που όσα χρόνια και να πέρασαν, μένουν εκεί για πάντα μέσα μας, το ίδιο φωτισμένα όπως τότε.

20:00 – 21:00 «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή

Μικρές ιστορίες, μαγικές μουσικές και τραγούδια – αγαπημένα αλλά και ξεχασμένα – από τον μουσικό κόσμο του συνθέτη, που πίστευε ότι «η μουσική, χωρίζεται σε δύο μόνο κατηγορίες, στην καλή και στην κακή!».

