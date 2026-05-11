Γεωργία Παράσχου: Όταν ο άνθρωπος γίνεται καταφύγιο

Η Γεωργία Παράσχου, ιδρύτρια του Humanity Greece, έρχεται στο podcast «Έλα λίγο πιο κοντά» για μια βαθιά ανθρώπινη συζήτηση γύρω από τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και το ψυχικό βάρος της συνεχούς προσφοράς.

Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο, δεν απομακρύνονται. Πηγαίνουν προς τα εκεί.Ενας από αυτούς είναι η Γεωργία. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθεια και προσωπικές εξομολογήσεις, μιλά για τη στιγμή που την ώθησε να δημιουργήσει το Humanity Greece, για τις εικόνες και τις ιστορίες που κουβαλά μέσα της, αλλά και για όσα τη συγκινούν και τη δοκιμάζουν καθημερινά.

Αναφέρεται σε περιστατικά που δεν ξέχασε ποτέ. Σε ανθρώπους που έχασαν τα πάντα. Σε παιδιά και οικογένειες που χρειάστηκαν κάποιον να εμφανιστεί έγκαιρα. Αλλά και στις μικρές στιγμές που της θυμίζουν γιατί συνεχίζει.

Η συζήτηση αγγίζει:

τις πραγματικές ανάγκες πίσω από κάθε κρίση,

τα κενά που συχνά αφήνει η πολιτεία,

τη δύναμη της συλλογικής κινητοποίησης,

την ψυχική φθορά των ανθρώπων της πρώτης γραμμής,

αλλά και την ελπίδα που γεννιέται όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να μη μείνουν αμέτοχοι.

Ένα επεισόδιο για την ανθρωπιά χωρίς σύνθημα. Για το τι σημαίνει να κουράζεσαι, να πονάς, και παρ’ όλα αυτά να συνεχίζεις να απλώνεις το χέρι σου στους άλλους.

