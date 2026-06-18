Γεωργιανές φροντίστριες: το αόρατο στήριγμα της ελληνικής οικογένειας

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα , 10 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον τομέα της οικιακής φροντίδας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 97% είναι γυναίκες. Σε μια ήπειρο που γερνά και εργάζεται με ολοένα πιο εντατικούς ρυθμούς, η φροντίδα ηλικιωμένων και η βοήθεια στο σπίτι αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με το πιο υψηλό ποσοστό αλλοδαπών εργαζομένων στην οικιακή φροντίδα, γεγονός που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των μεταναστριών στη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικιακών Εργαζομένων (16 Ιουνίου) οι «Ιστορικοί Περίπατοι» είναι αφιερωμένοι στις χιλιάδες γυναίκες από την Γεωργία που προσέχουν τους ηλικιωμένους γονείς μας και αποτελούν πάνω από το 90% του συνόλου των οικιακών φροντιστών.

Η κοινωνιολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΚΠΑ Νεφέλη Στουρνάρα, συγγραφέας του βιβλίου «Παραδειγματικές Εργάτριες», αναλύει το φαινόμενο της γυναικείας μετανάστευσης και της οικιακής εργασίας μέσα από την οπτική της κοινωνικής έρευνας.

Παράλληλα, μέσα από τη μουσική και την ιστορία ταξιδεύουμε στο Σακαρτβέλο, όπως αποκαλούν οι Γεωργιανοί την πατρίδα τους, μια χώρα με σπουδαία μουσική παράδοση, μοναδική γλώσσα και αλφάβητο και ισχυρούς κοινοτικούς δεσμούς.

Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής θα δώσουμε τον λόγο στις ίδιες τις γυναίκες φροντίστριες.

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

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