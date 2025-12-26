Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραντεβού την Κυριακή

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν



Λίγο πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 28 του μηνός στις 18.00, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έρχεται καλεσμένη του Φώτη Απέργη στο Ραντεβού της Κυριακής με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στον «Αρχάγγελο της Κρήτης».

Έρχεται όμως και για να μας ταξιδέψει νοητά σε πτώσεις με Παρά Πέντε, κολύμπι πλάι σε καρχαρίες και άλλα κατορθώματα της αδρεναλίνης. Και, βέβαια, για να θυμηθεί τις καλύτερες στιγμές της καριέρας της, από μια σκηνή στο Γκάζι κάτω από αντιαεροπορικούς προβολείς, έως μια συναυλία σ’ ένα ορφανοτροφείο στην Κένυα.

Τέλος, για να μας προσφέρει τις πιο πρωτότυπες ευχές για τον καινούριο χρόνο.

Info

Ο Φοίβος Δεληβοριάς στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

«Ραντεβού την Κυριακή» με τον Φώτη Απέργη

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025