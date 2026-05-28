Η Δέσποινα Χαριτωνίδη στην 2η Μπιενάλε της Μάλτας

Την γλύπτρια και περφόρμερ Δέσποινα Χαριτωνίδη συναντά η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με αφορμή την συμμετοχή της στην 2η Μπιενάλε στην Μάλτα στην 15η εκπομπή του τρέχοντος Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 30 Μαΐου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Το έργο της, στο οποίο αναφέρεται συνολικά, συσχετίζεται με φυσικά και πρωτογενή στοιχεία που βρίσκονται σε αστικά και υποθαλάσσια περιβάλλοντα

Μια σειρά από γλυπτικές χειρονομίες αλλά και σωματικές παρεμβάσεις-περφόρμανς σχολιάζουν την ανθρώπινη περιβαλλοντική παρέμβαση.

Η Δέσποινα Χαριτωνίδη αναφέρεται στα έργα της και στους τόπους παρουσίασής τους που σταθερά συνδέονται με το νόημα και την υλικότητά τους όπως για παράδειγμα η «Υγρή Καρδιά» στον χώρο Atopos , οι «Θαλάσσιες Ανεμώνες» στο Μάτι ή το έργο “to fall with grace” στη Βενετία.

Ο τρόπος που ερμηνεύει τη δουλειά της έχει στοιχεία επιστημονικής γνώσης από πεδία της ωκεανογραφίας, της περιβαλλοντικής επιστήμης αλλά και της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης με αναφορά στην συνάντησή της με την διδασκαλία και το έργο του Γιάννη Κουνέλλη.

