Σινέcast: Νατάσσα Μπλάτσιου

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται την σκηνοθέτιδα Νατάσσα Μπλάτσιου με την ταινία Αποστολή ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (2025).

Η κάμερα μας ταξιδεύει από τη Σμύρνη στη σύγχρονη Αθήνα, από το μικρό σχολείο θηλέων του 19ου αιώνα στο σύγχρονο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Αθήνας, μέσα από τα αρχεία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος που άνοιξαν για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ανάμεσα σε χιλιάδες φωτογραφίες και μαρτυρίες αναδύθηκε η ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης και χειραφέτησης. Η φωνή των γυναικών που επέμειναν—μέσα σε πολέμους, ξεριζωμό και κοινωνικούς περιορισμούς—να διεκδικούν για τις μαθήτριές τους το δικαίωμα στη μόρφωση. Το φωτογραφικό αρχείο ζωντανεύει σε σκηνές που συναντούν τα μεγάλα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, με τον σχεδιασμό του ήχου και τη μουσική να διαμορφώνουν τον δραματουργικό τόνο και την αφήγηση της Μάγιας Τσόκλη να οδηγεί αυτό το ταξίδι.

Το ντοκιμαντέρ είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα κάνει την Α’ Τηλεοπτική του μετάδοση από το ERT COSMOS το Σάββατο 30 Μαΐου στις 22.00 και μετά θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX.

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ και τη μουσική της ταινίας.

Info

Σινέcast

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία – Μοντάζ: Έφη Γεωργοπούλου

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη

Σινέcast

Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Κάθε επεισόδιο ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι, με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.