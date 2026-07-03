Η Δική μας Πόλη τιμά τον Γιάννη Μαρκόπουλο

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” με τον Θέμη Ροδαμίτη κάνει ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.

Η εκπομπή φωτίζει τη διαδρομή ενός δημιουργού που ανανέωσε το ελληνικό μουσικό τοπίο, συνδυάζοντας την παράδοση με νέους ήχους και πρωτότυπες ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις. Έργα όπως «Ο Στρατής ο Θαλασσινός», «Τα Ριζίτικα», «Μετανάστες», «Θεσσαλικός Κύκλος», «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», «Ιθαγένεια», «Θητεία», «Χρονικό» και «Αθέατος Σφυγμός» αποτελούν σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Για τον άνθρωπο και τον δημιουργό μιλούν οι Λάκης Χαλκιάς, Μέμη Σπυράτου, Βασίλης Λέκκας και ο μαέστρος Αλέκος Στουπάκης, ενώ θα ακουστούν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, 01:00 το πρωί ώρα Ελλάδας

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