Προτάσεις Πολιτισμού στις “Συναντήσεις”

Γεωργία Ράπτη, Ηλίας Καρελλάς και Ανδρέας Κωνσταντινίδης, καλεσμένοι στην εκπομπή “Συναντήσεις” με την Ολύνα Ξενοπούλου στο ertnewsradio 105,8 την Κυριακή 05 Ιουνίου στις 22.00

Η Γεωργία Ράπτη , χορεύτρια και χορογράφος μας μιλάει για τις όγδοες Χορευτικές Αμφικτυονίες «Ομόκεντροι Κύκλοι: σε Κίνηση των οποίων είναι καλλιτεχνική διευθύντρια. Μέλη του Δικτύου των Χορευτικών Αμφικτυονιών θα συναντηθούν επί σκηνής με χορευτές από την Τήνο, τον τόπο όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο θεσμός σε μια εκδήλωση που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 20:00 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών. Ο φετινός τίτλος, αντλεί την έμπνευσή του από τον συμβολισμό του κύκλου ως μορφής συνέχειας, ισορροπίας και εξέλιξης.

Ο Ηλίας Καρελλάς Καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών με αφορμή την παράσταση ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Ομήρου, την νέα παραγωγή του, (διασκευή, σκηνοθεσία, σκηνογραφία που υπογράφει). Στο Θέατρο Κάππα, από τον θίασο του Ηλία Καρελλά, με μια μεγάλη θεατρική παραγωγή για παιδιά, νέους και όλη την οικογένεια, τον προσεχή Οκτώβριο. Έντεκα καλλιτέχνες επί σκηνής δημιουργούν έναν κόσμο διαρκών μεταμορφώσεων. Η μουσική γεννιέται ζωντανά επί σκηνής από δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους: τα παραδοσιακά τραγούδια της Αρετής Κετιμέ και τις πρωτότυπες συνθέσεις των String Demons.

Ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ηθοποιός/performer με αφορμή την μουσική παράσταση And all that Greek Jazzy Summe , της οποίας είναι παρουσιαστής / κομπέρ, με τον Ανδρέα Μπουτισκάκη και την Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μια παράσταση αφιερωμένη στο έργο των πρωτοπόρων συνθετών της ελληνικής τζαζ από τις αρχές του 1920 έως το 1970: Με ευφάνταστες μουσικές συνδέσεις του Ανδρέα Μπουτσικάκη και την αισθαντική φωνή της Τζίνας Φωτεινοπούλου, που υπογράφει και τα κείμενα της παράστασης.

Παρουσίαση – Παραγωγή: Ολύνα Ξενοπούλου

: