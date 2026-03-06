Η Δήμητρα Γαλάνη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραντεβού την Κυριακή

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν

Καλεσμένη στο Δεύτερο Πρόγραμμα, η Δήμητρα Γαλάνη δίνει αυτή την Κυριακή 08 Μαρτίου 2026 στις 6 το απόγευμα μια απολαυστική συνέντευξη στον Φώτη Απέργη.

Μέσα σ' ένα δίωρο, το Ραντεβού της Κυριακής χωρά συγκινητικές, παιδικές αναμνήσεις από το οικογενειακό τραπέζι όπου ο πατέρας της τραγουδούσε μέχρι και άριες. Ακόμα, τις αξέχαστες στιγμές όπου ο Τσιστσάνης, ο Μούτσης, ο Ξαρχάκος, ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης κ.α. της φανέρωσαν μυστικά της τέχνης του τραγουδιού. Η καταξιωμένη και δημοφιλής τραγουδίστρια μιλά επίσης για την αξία και τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσα ως και από το λαϊκό τραγούδι. Δυσπιστεί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δε διστάζει και να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία με τη βοήθεια των ανθρώπων με καλλιέργεια. Και, πάνω, απ' όλα, μας μιλά για την εμπιστοσύνη της στους νέους ανθρώπους σε μια εποχή δυσπιστίας και αβεβαιότητας.

