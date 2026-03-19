Η Εύα Νάθενα στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Η πολυβραβευμένη ενδυματολόγος και σκηνογράφος του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, Εύα Νάθενα είναι καλεσμένη του Φώτη Απέργη στην εκπομπή «Ραντεβού την Κυριακή», που μεταδίδεται στο Δεύτερο Πρόγραμμα, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 18:00.

Η Εύα Νάθενα, η οποία έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής μιλάει για τη «Φόνισσα», που κέρδισε το κοινό και τους κριτικούς όσο καμιά άλλη ταινία εδώ και χρόνια.

Επίσης, μιλάει για τα θεατρικά μαθήματα που παραδίδει στους νεαρούς εγκλείστους στον Αυλώνα, ενώ αναφέρεται και στην επίσημη πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκε για να ψηφίσει φέτος για πρώτη φορά για τα Όσκαρ. Ακόμη, μιλάει για τον υπεύθυνο τρόπο που εκείνη θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην Τέχνη.

Τέλος, η Εύα Νάθενα αποκαλύπτει για πρώτη φορά στην εκπομπή πολλές λεπτομέρειες του καινούργιου της φιλόδοξου σχεδίου: μιας ταινίας για τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής μιας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της χώρας μας: του Μίκη Θεοδωράκη!

