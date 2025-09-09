Η Κόκκινη Σβούρα επιστρέφει στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Με το πρώτο κουδούνι την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και η «Κόκκινη Σβούρα» με την Ιωάννα Νιαώτη στο Δεύτερο Πρόγραμμα.



Η αγαπημένη μικρών και μεγάλων «Κόκκινη Σβούρα»… επιστρέφει και για μία ακόμη χρονιά κερνά καθημερινά, ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα.



Το πρόγραμμά της στο φουλ.



Κόκκινες Σβούρες εμφανίζονται σε Μουσεία και θέατρα και βιβλιοπωλεία.



Σβούρες συμμετέχουν σε δράσεις πράσινες και μπλε - δράσεις απρόσμενες και δημιουργικές.



Κόκκινες Σβούρες δίνουν ραντεβού με την τέχνη και τους ανθρώπους της που έχουν πολλά να μας πουν. Καθημερινά στις 07:55 στο Δεύτερο.



Καλή και σβουριστή χρονιά λοιπόν και… όπως συνηθίζουμε να λέμε: Αύριο πάλι!



ΥΓ. Ευχαριστούμε πολύ την μουσειοπαιδαγωγό και δημιουργό κόμικ Όλια Ντακογιάννη για τη νέα εμφάνιση της Κόκκινης Σβούρας.

Info

«Κόκκινη Σβούρα VI»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Καθημερινά στις 7:55

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

