Η Βούλα Πατουλίδου έρχεται στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου, στις 12:00
Η πρώτη Ελληνίδα Χρυσή Ολυμπιονίκης στην σύγχρονη εποχή, Βούλα Πατουλίδου έρχεται στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΑ» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
Αναλυτικά Share
Η Βούλα Πατουλίδου έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για μία συνέντευξη γεμάτη πάθος και αναμνήσεις για την κούρσα μετ’ εμποδίων που άλλαξε τη ζωή της στη Βαρκελώνη, το 1992.
Θα ακούσουμε αποσπάσματα της μετάδοσης από τον τερματισμό και θα θυμηθούμε φράσεις της Χρυσής Ολυμπιονίκης που άφησαν ιστορία.
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου η πρώτη Ελληνίδα Χρυσή Ολυμπιονίκης στην σύγχρονη εποχή, 12:00 με 13:00 στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
Στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΑ» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το Τρίτο Αποχαιρετά τον Μιχάλη Γρηγορίου
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30
Η Δική μας Πόλη: Αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο με εκλεκτούς καλεσμένους
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00
Ο Δημήτρης Κούρτης στο Kosmos
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025, 20:00