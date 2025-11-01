Η Βούλα Πατουλίδου έρχεται στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Η Βούλα Πατουλίδου έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για μία συνέντευξη γεμάτη πάθος και αναμνήσεις για την κούρσα μετ’ εμποδίων που άλλαξε τη ζωή της στη Βαρκελώνη, το 1992.

Θα ακούσουμε αποσπάσματα της μετάδοσης από τον τερματισμό και θα θυμηθούμε φράσεις της Χρυσής Ολυμπιονίκης που άφησαν ιστορία.

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου η πρώτη Ελληνίδα Χρυσή Ολυμπιονίκης στην σύγχρονη εποχή, 12:00 με 13:00 στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΑ» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.