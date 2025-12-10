Istorima – Συνδέσου με την Ιστορία σου 

Δύο μοναδικά podcast θα ακούσουμε και το Δεκέμβριο στο ERTεcho από την σειρά προφορικών ιστοριών Istorima.

Όλοι έχουμε μεγαλώσει με ιστορίες, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολύπλοκες και εντυπωσιακές. Κάποιες από αυτές σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, άλλες με σημαντικές στιγμές στις ζωές απλών ανθρώπων που όμως αγγίζουν πολλούς ανθρώπους γύρω τους. Το Istorima συλέγοντας αυτές τις αποκλειστικές αφηγήσεις διασώζει την ανθρώπινη φωνή της ιστορίας που δεν καταγράφεται στα βιβλία και θα μπορούσε να χαθεί.

Το Δεκέμβριο θα ακούσουμε:

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Εγκλωβισμένοι 700 μέτρα κάτω από τη γη - Μία «διαφορετική» Χριστουγεννιάτικη ιστορία

Από τη Σειρά: Η άγνωστη Ιστορία πίσω από μία φωτογραφία

Ο Γρηγόρης τα Χριστούγεννα του 2009, τη μέρα που κλείνει τα 31 του χρόνια, βρίσκεται εγκλωβισμένος σε σπηλαιοβάραθρο στη Γαλλία, στα 700 μέτρα κάτω από τη γη. Μια «διαφορετική» Χρισουγεννιάτικη ιστορία επιβίωσης, ένα ταξίδι αυτογνωσίας στα ανεξερεύνητα έγκατα της γης.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: «Τα Χριστούγεννα της Κατοχής»

Μέσα στο σκοτάδι της Κατοχής, η Άρτεμις Χανλίδου από τη Δράμα, ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου από τον Πειραιά κι η Φροσούλα Γκίνη από το Λαύριο, μας διηγούνται τη δική τους χριστουγεννιάτικη ιστορία, το δικό τους «φως» εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Μπορείτε να ανατρέξετε στα επεισόδια των προηγούμενων περιόδων του Istorima, τα οποία πλέον είναι προσβάσιμα στη σελίδα του ομώνυμου podcast