Όλος ο κόσμος, σε ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτι αγάπης, μουσικής και αλληλεγγύης, για την «Σχεδία»!

Τα Χριστούγεννα στον KOSMOS έχουν την δική τους συνταγή: πολλή μουσική, ατελείωτο κέφι, και τη ζεστασιά της αλληλεγγύης. Και φέτος, όλα μαζί σε ένα μεγάλο, ανοιχτό πάρτι δρόμου στο κέντρο της πόλης για να στηρίξουμε το περιοδικό δρόμου «Σχεδία»*.

Ο ρυθμός ανεβαίνει στην καρδιά της Αθήνας! Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, από τις 18:00, η γωνία Κολοκοτρώνη και Νικίου μετατρέπεται στο πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο στέκι. Ακριβώς μπροστά από το φιλόξενο «Σχεδία Home», στήνεται το KOSMOS Kristmas Street Party 2025!

Οι παραγωγοί του Kosmos 93,6 βγάζουν τα decks στον δρόμο και γεμίζουν την ατμόσφαιρα με αγαπημένους και γιορτινούς ρυθμούς, η ομάδα της «Σχεδίας» φροντίζει για το φαγητό και το ποτό και οι ακροατές φέρνουν το κέφι, την καλή παρέα και τη διάθεση για γιορτή.

Ελάτε να μοιραστούμε τη χαρά των Χριστουγέννων, να χορέψουμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να προσφέρουμε έμπρακτα την στήριξή μας στο σημαντικό έργο της «Σχεδίας».

Πού: Κολοκοτρώνη 56 & Νικίου, «Σχεδία Home», στο κέντρο της Αθήνας

Πότε: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, από τις 18:00

Είσοδος ελεύθερη.

Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι!

* Η «Σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (INSP). Πωλείται αποκλειστικά από άστεγους και κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας, προσφέροντάς τους μια ευκαιρία επανένταξης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της «Σχεδίας».

www.shedia.gr