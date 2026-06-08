Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Κατερίνα Μαλακατέ

Στο νέο επεισόδιο του Mic@2o, η Μικαέλα Θεοφίλου συναντά την Κατερίνα Μαλακατέ σε μια συζήτηση για τη δύναμη της αυθεντικότητας, τη διαφορετικότητα και όλα όσα διαμορφώνουν τη γυναικεία εμπειρία πέρα από τα στερεότυπα.

Συγγραφέας, ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου και μητέρα δύο παιδιών, η Κατερίνα Μαλακατέ έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για το συγγραφικό της έργο αλλά και για τον δημόσιο λόγο της γύρω από τον αυτισμό, μετά τη διάγνωσή της στο φάσμα σε ώριμη ηλικία. Ως αυτιστική γυναίκα και μητέρα αυτιστικού παιδιού, μιλά με ειλικρίνεια για ζητήματα που σπάνια συζητούνται ανοιχτά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κατανόηση της νευροδιαφορετικότητας.

Στη συζήτηση μιλάει ανοιχτά για τον αυτισμό, για τη δυσκολία να την κατανοήσει η οικογένειά της σε μικρή ηλικία όταν ακόμα δεν είχε διαγνωστεί, τις σκέψεις για τη μητρότητα ως αυτιστική, τη ζωή με διαβήτη, τη συγγραφή, την αποδοχή του εαυτού και την ανάγκη να διεκδικούμε χώρο για όλες τις εκδοχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από τη διαδρομή της αναδεικνύεται μια διαφορετική προσέγγιση της ενδυνάμωσης: όχι ως επίδειξη δύναμης, αλλά ως επιλογή να ζεις και να εκφράζεσαι με αλήθεια.

Ένα επεισόδιο για τη γυναικεία ταυτότητα, τη διαφορετικότητα, τη δημιουργία και το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, χωρίς να χωράμε σε προκαθορισμένους ρόλους.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

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Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

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Info

Mic@2 – Podcast στο Δεύτερο

Eπιμέλεια: Μικαέλα Θεοφίλου

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

#defteroprogramma#Mic@2o #ERTecho

Live Streaming: www.deftero.gr

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Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/