«Η Προβολή της Ημέρας»: Αφιέρωμα στον Τζέιμς Μποντ

Σταθερό και αγαπημένο ραντεβού των ακροατών αποτελεί η νυχτερινή εκπομπή «Η Προβολή της Ημέρας» στον 95.8 FM, που κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, ανοίγει την πόρτα στη μεγάλη οθόνη.

Αυτή την εβδομάδα, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 8 έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου, όλα περιστρέφονται γύρω από τον θρυλικό πράκτορα 007, τον Τζέιμς Μποντ. Από τον πρώτο κινηματογραφικό Μποντ μέχρι τη σύγχρονη, σκοτεινή του εκδοχή, οι μουσικές της σειράς αποτυπώνουν δεκαετίες δράσης, στυλ και κινηματογραφικής ιστορίας.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Δευτέρα 08 Ιουνίου – My name is Bond, James Bond (Ι)

Τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τίτλων από τη μακρόχρονη ιστορία της σειράς ταινιών του 007, με τα εμβληματικά theme songs που σημάδεψαν τον κινηματογράφο.

Τρίτη 09 Ιουνίου – My name is Bond, James Bond (ΙΙ)

Η συνέχεια του αφιερώματος στα εμβληματικά theme songs, που συνέδεσαν τη μουσική με τον μύθο του πράκτορα 007.

Τετάρτη 10 Ιουνίου– Σον Κόνερι: Ο πρώτος Μποντ

Η αρχή του μύθου. Μουσική από τις ταινίες «Dr. No» έως το «Never Say Never Again». Ο Σερ Σον Κόνερι, η πρώτη κινηματογραφική ενσάρκωση του 007 και η δημιουργία ενός παγκόσμιου μύθου.

Πέμπτη 11 Ιουνίου – Ρότζερ Μουρ: Η κομψή εποχή του Μποντ

Μουσικές από το «The Man with the Golden Gun» έως το «A View to a Kill». Η πιο κομψή, ειρωνική και ανάλαφρη εκδοχή του πράκτορα 007.

Παρασκευή 12 Ιουνίου – Τίμοθι Ντάλτον: Σκοτεινός και ρεαλιστικός Bond

Ακούγονται μουσικά θέματα από τα «The Living Daylights» και «Licence to Kill». Μια πιο σκοτεινή και ρεαλιστική προσέγγιση, κοντά στο λογοτεχνικό πρότυπο του χαρακτήρα.

Σάββατο 13 Ιουνίου – Πιρς Μπρόσναν: Ο Bond της σύγχρονης εποχής

Μουσικές από το «GoldenEye» έως το «Die Another Day». Η ανανέωση του 007 για τη σύγχρονη εποχή του blockbuster κινηματογράφου.

Κυριακή 14 Ιουνίου – Ντάνιελ Κρεγκ: Ο πιο ανθρώπινος Bond

Από το «Casino Royale» έως το «No Time to Die». Η πιο ρεαλιστική και συναισθηματική εκδοχή του πράκτορα 007.

Τα επικά Τζέιμς Μποντ μοτίβα αποδεικνύουν πως ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο εικόνα — είναι ήχος που χαράζεται στη μνήμη και στην καρδιά, ένα soundtrack που περνά στο συλλογικό ασυνείδητο και γίνεται κομμάτι της ποπ κουλτούρας.

Ακούστε τα στον 95.8 FM, τον «Σταθμό του Πολιτισμού».

Παραγωγή και παρουσίαση: Θανάσης Γωγάδης