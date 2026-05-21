«Μουσικές του κόσμου»

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Αλέξανδρου Μυράτ, παρουσιάζει μία μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης»), την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 20:30.

Πρόκειται για ένα ποικίλο και για όλα τα γούστα πρόγραμμα, που περιλαμβάνει έργα των Σιλβέστρε Ρεβουέλτας, Λέοναρντ Μπερνστάιν, Χρήστου Χατζή και Αρτούρο Μάρκεζ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας

Silvestre Revueltas: Sensemayá R.48, 67

Leonard Bernstein: Συμφωνικοί χοροί από το «West Side Story»

-Prologue (Allegro moderato)

-Somewhere (Adagio)

-Scherzo (Vivace e leggiero)

– Mambo (Meno presto)

-Cha- cha (Andantino con grazia)

-Meeting scene (Meno mosso)

– Cool Fugue (Allegretto)

-Rumble (Molto Allegro)

-Finale (Adagio)

Χρήστος Χατζής: Telluric Dances για όμποε και ορχήστρα

– Snake Dance

– Eagle Dance

– Dancing in the Light

Σολίστ: Γιάννης Οικονόμου (όμποε)

Arturo Márquez: Danzón No.2

Μουσική διεύθυνση: Αλέξανδρος Μυράτ

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη: €12

Α΄ Ζώνη: €10

Β΄ Ζώνη: €10 φοιτητές, €4 ΑμεΑ, άνεργοι, νέοι μέχρι 25, άνω των 65

Γ΄ Ζώνη: €8 φοιτητές, €4 ΑμεΑ, άνεργοι, νέοι μέχρι 25 ετών, άνω των 65

Πληροφορίες – Τηλ. 210 7282333

tickets@megaron.gr