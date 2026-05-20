James King (1925 – 2005): Ο Βασιλιάς

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Ο «Βασιλιάς» του Βαγκνερικού Σύμπαντος

Στις 22 Μαΐου του 1813 γεννιέται ο μεγάλος Γερμανός μουσουργός Richard Wagner. Ακριβώς έναν αιώνα και δώδεκα χρόνια αργότερα, στις 22 Μαΐου του 1925 γεννιέται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στο Dodge City του Κάνσας, ένας καλλιτέχνης που το όνομά του σήμαινε «βασιλιάς» και που θα γινόταν ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς εκτελεστές έργων Richard Wagner: ο ηρωικός τενόρος (Heldentenor) James King.

Όπως συμβαίνει σε αρκετούς τενόρους αυτού του είδους, ο King ξεκίνησε την καριέρα του ως βαρύτονος και κατόπιν δοκίμασε να τραγουδήσει Βαγκνερικό ρεπερτόριο. Κάπως έτσι ήρθε στη ζωή του ο “Lohengrin”, ο “Tannhäuser”, ο Siegmund από τη «Βαλκυρία», ο Walter από τους «Αρχιτραγουδιστές», ο “Parsifal” και τόσοι ακόμα ρόλοι που τους υπηρέτησε με σθένος και ανάστημα.

Η φωνή του θα γεμίσει τον «Καθρέφτη» μας αυτήν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 19:00.

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho